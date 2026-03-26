JUNGLE in concerto il 15 novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano

I Jungle annunciano il loro attesissimo ritorno in Italia con un unico appuntamento: domenica 15 novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4sxR2em

Il concerto, prodotto da D’Alessandro e Galli, farà parte del nuovo tour mondiale che porterà la band sui principali palchi internazionali. La tournée segue l’annuncio del nuovo album “Sunshine”, in uscita il 14 agosto, anticipato dal singolo “Carry On”.

Dopo il successo globale di “Volcano” che ha consacrato i Jungle come una delle realtà più rilevanti della scena internazionale, portandoli a vincere il loro primo BRIT Award e a conquistare classifiche e pubblico con “Back On 74”, la band torna con un nuovo progetto destinato a confermare il loro status.

Formati da J Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto, i Jungle sono celebri per il loro sound inconfondibile che fonde disco contemporanea, soul e hip-hop, oltre che per l’estetica visiva iconica che accompagna ogni loro progetto.

Con oltre 3,4 miliardi di stream globali e tournée sold out nelle principali arene del mondo, la band continua a distinguersi per l’intensità e il coinvolgimento delle proprie performance dal vivo.

Il tour 2026/2027 toccherà Nord America, Europa e Australia, includendo alcune delle venue più prestigiose al mondo e culminando, per l’Italia, nell’unica data milanese del 15 novembre.

JUNGLE

domenica 15 novembre 2026 – MILANO – Unipol Forum

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4sxR2em

Biglietti in vendita dalle 10 del 27 marzo.