MANU CHAO: annuncia il ritorno live in Italia con cinque nuovi concerti a Luglio e Agosto

A grande richiesta, Manu Chao annuncia il ritorno live in Italia con cinque nuovi concerti, prodotti da VignaPR e AND Production, in programma questa estate: il primo è fissato per sabato 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze per Musart Festival, il 29 luglio a Villa Erba a Cernobbio per il Lake Sound Park, l’1 agosto al Parco Fluviale di Santa Sofia (FC) per acieloaperto festival, il 4 agosto in Piazza del Luogo Pio a Livorno e il 10 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43OcQXW

È da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, recentemente anche il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo “A me mi piace”, che è già diventata la hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria.

Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Il suo rapporto con il nostro Paese è veramente speciale e quest’anno Manu Chao ha deciso di tornarci per dei nuovi appuntamenti che si trasformeranno in vere e proprie feste per tutti, cantando i grandi inni della sua carriera: da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.

MANU CHAO

Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre un’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni Ottanta fonda i Mano Negra e con loro inizia a lasciare il segno nel mondo della musica: canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica.

Nel 1998 con Clandestino arriva il successo mondiale. È il suo debutto solista, i cui temi sono la fuga e i diritti umani e in cui dominano ritmi africani e sudamericani. Clandestino raggiunge una fama planetaria e rappresenta per tantissimi giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica e del quale lui si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao resta una delle personalità più libere e anticonformiste, un’icona musicale e culturale, un cittadino del mondo che ispira più generazioni.

MANU CHAO Ultra Acoustic Tour

SABATO 26 LUGLIO 2025, ore 21:15 FIRENZE

Parco Mediceo di Pratolino c/o Musart Festival

Ingresso unico € 28,00 + diritti di prevendita.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43OcQXW

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025, ore 21:30 CERNOBBIO (CO)

Lake Sound Park c/o Villa Erba – Ex Galoppatoio

Ingresso unico € 26,00 + diritti di prevendita.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43OcQXW

VENERDÌ 1 AGOSTO 2025, ore 19:30 SANTA SOFIA (FC)

acieloaperto festival c/o Parco Fluviale

Ingresso unico € 26,00 + diritti di prevendita.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43OcQXW

LUNEDÌ 4 AGOSTO 2025, ore 21:30 LIVORNO

Piazza del Luogo Pio

Ingresso unico € 26,00 + diritti di prevendita.

Biglietti in vendita su Ticketsms.it

DOMENICA 10 AGOSTO 2025, ore 21:30 – ALGHERO (SS)

Alguer Summer Festival c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Ingresso unico € 26,00 + diritti di prevendita.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43OcQXW