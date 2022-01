LP: rinviato all’8 Settembre il concerto di Milano (confermate le 5 date estive)

Rinviato all’8 Settembre il concerto di LP al Fabrique di Milano.

Restano confermate le date estive di Torino, Firenze, Marostica, Chieti e Roma.

I biglietti per la data di Marzo rimarranno validi per quella di Settembre.



17 Luglio 2022 – Palazzina di Caccia di Stupinigi – Nichelino (Torino)

18 Luglio 2022 – Piazza SS. Annunziata – Firenze

19 Luglio 2022 – Piazza Castello – Marostica (Vicenza)

21 Luglio 2022 – Anfiteatro La Civitella – Chieti

22 Luglio 2022 – Auditorium Parco della Musica, Cavea – Roma

8 Settembre 2022 – Fabrique – Milano



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lp-2022

Sei concerti in Italia che daranno la possibilità ad LP di riproporre dal vivo tutti i brani del suo repertorio che hanno scalato le classifiche non solo del nostro paese ma di tutto il mondo. Da “Lost on You” (più di 1 miliardo di streams in tutto il mondo) ad “Other People” fino a “The One That You Love”, uscita la scorse estate, il cui video ha raggiunto più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.