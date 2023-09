LP: l’artista newyorchese a marzo in concerto a Milano e Roma

LP ha annunciato il suo ritorno sulla scena live italiana con due concerti che si terranno a marzo 2024 a Roma e Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3tlxCQ4

Sarà l’occasione per l’artista newyorchese di presentare al pubblico del nostro paese i brani del nuovo album Love Lines oltre ai successi che l’hanno portata a scalare le classifiche radio italiane e internazionali.

Con la sua voce potente, un atteggiamento contrario al genere e una penna affilata che distilla sentimenti graffianti in impennate pop, LP è diventata una delle cantautrici più amate dalla sua generazione a livello internazionale.

Raggiungendo la fama alle stelle con “Lost On You” del 2017, brano che ha raggiunto il primo posto in 18 paesi, l’artista ha affascinato un pubblico di oltre 25,7 milioni di ascoltatori, confezionando spettacoli in più di 150 città in tutto il mondo. L’impareggiabile catalogo di LP ha accumulato oltre 3 miliardi di stream a livello globale, una raccolta piena di inni universali di amore trasformativo e scoperta di sé, che raccoglie la complessità dell’esperienza umana attraverso gli occhi dell’Artista. “Scrivere canzoni è per me un modo per andare al centro del mio mondo”, spiega LP, “e trovare l’originalità di cui avevo bisogno per me stessa”.

LP

MARTEDì 12/03/2024 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

MERCOLEDì 13/03/2024 – MILANO – Alcatraz

