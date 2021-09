LP in concerto venerdi 11 Marzo 2022 a Milano

Dopo l’annuncio delle date italiane che si terranno nell’estate 2022, LP regala al pubblico del nostro paese un nuovo appuntamento in una delle città che l’ha accolta sempre con più calore: Milano.



LP

Venerdì 11 Marzo – MILANO

@ Fabrique Milano

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lp-2022



L’Artista salita alla ribalta con Lost on You e Other People salirà infatti sul palco del Fabrique Venerdì 11 Marzo 2022 segnando il suo ritorno nel capoluogo lombardo dopo 3 anni di assenza.



Tre anni in cui LP, nonostante la pandemia, ha continuato a sfornare successi come “The One That You Love”, uscita la scorsa estate, il cui video ha raggiunto piu di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.

LP

11 marzo 2022 – MILANO @ Fabrique Milano

17 luglio 2022 – NICHELINO (TO) @ Palazzina di Caccia di Stupinigi

18 luglio 2022 – FIRENZE @ Piazza SS. Annunziata

19 luglio 2022 – MAROSTICA (VI) @ Piazza Castello

22 luglio 2022 – ROMA @ Auditorium Parco della Musica

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/lp-2022