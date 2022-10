LORDI: la band heavy metal finlandese in concerto a Torino, Bergamo e San Donà di Piave (VE)

Il gruppo heavy metal, in attività dal 1992, all’inizio era una one man band, progetto del cantante e maestro del travestimento Tomi Putaansuu, in arte Mr Lordi, che eseguiva i pezzi con l’aiuto di un pc.

Poi si è evoluta in una formazione, composta da cinque elementi: la caratteristica è la spettacolarità del look adottato da ogni musicista che si presenta mascherato da mostro e non viene mai fotografato senza costume. Lo stile si ispira al cinema horror e, nel suono, alle band anni ’80 come Twisted Sisters, Wasp e a Alice Cooper.

I Lordi hanno partecipato all’Eurovision Song Contest, tra le polemiche, come rappresentanti della Finlandia, riuscendo a vincere con «Hard Rock Hallelujah», ottenendo una forte esposizione mediatica. Per la prima volta in 45 anni il loro Paese, grazie a loro, ha vinto la competizione.

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022 – TORINO

@ CIVICO 25

VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022 – BERGAMO

@ DRUSO

SABATO 29 OTTOBRE 2022 – SAN DONA’ DI PIAVE (VE)

@ REVOLVER CLUB