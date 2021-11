La reunion dei PORCUPINE TREE, in concerto il 24 Ottobre al Forum di Milano

La reunion che tutti i fan del progressive rock stavano aspettando. Dopo 12 anni, PORCUPINE TREE tornano sulle scene con della nuova musica. Disponibile ora su tutte le piattaforme “HARRIDAN”, il nuovo singolo che precede l’uscita dell’album “CLOSURE/CONTINUATION” prevista per il 24 giugno 2022.

Le novità non finiscono qui: nell’autunno del 2022 partirà il tour europeo, il primo dall’ottobre del 2010, che vedrà la formazione inglese dal vivo in Italia per un’unica data il 24 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

PORCUPINE TREE

24 ottobre 2022 – MILANO, Mediolanum Forum



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/porcupinetree22



– Apertura vendite dalle 11:00 di venerdi 5 novembre

– Prezzo del biglietto in prevendita a partire da € 45,00 + d.p.



Apertura porte ore 19:00

Inizio show ore 21:00

Queste le dichiarazioni della band su HARRIDAN e CLOSURE / CONTINUATION: “Harridan e un altro paio di canzoni sono state scritte appena dopo l’uscita di “The Incident”. Si trovavano su un hard drive, il file inizialmente si chiamava PT2012, poi rinominato in PT2015, PT2018 e così via. A un certo punto ci eravamo addirittura scordati che i brani fossero lì ma poi li abbiamo ripresi in mano e la curiosità ci ha spinti a finirli per vedere dove ci avrebbero portato.



Ascoltando i pezzi finiti, era chiaro che questo non era come tutti gli altri lavori fatti singolarmente da ognuno di noi al di fuori della band – Il mix di DNA delle persone dietro questa musica significava che queste tracce erano innegabilmente, inequivocabilmente e ovviamente un album dei Porcupine Tree. Sentirete tutto questo DNA scorrere in “Harridan”.

Un’occasione unica per rivedere insieme sul palco dal vivo Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harrison!

