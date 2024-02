KREATOR + ANTHRAX + Testament in concerto il 6 Dicembre a Milano

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di thrash metal: il 6 dicembre 2024 si terrà all’Alcatraz di Milano l’unica data italiana del tour continentale che vedrà sullo stesso palco tre leggende della musica pesante come KREATOR, ANTHRAX e TESTAMENT.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/kreator24

“Questa è probabilmente la line-up più irresistibile che un appassionato di thrash metal possa mai desiderare. Il meglio del thrash americano ed europeo in una sola notte! Questi saranno alcuni dei nostri show europei più grandi di sempre, porteremo una produzione gigantesca e non vediamo l’ora di distruggere ogni cosa!” – KREATOR

“Sono passati quattro anni dall’ultima volta che siamo stati in UK e in Europa e quindi stiamo aspettando da molto tempo queste date! Che line-up, un vero e proprio inferno metal! Non vediamo l’ora di portare il delirio da voi e magari sorprendervi con una canzone dal nostro nuovo album che uscirà nei prossimi mesi. Siate pronti amici, stiamo arrivando!” – ANTHRAX

“Kreator e Anthrax non sono solo due band fantastiche ma anche grandi amici. Il nostro primo tour con i Kreator è stato nel 2023 ed è stato perfetto. Con gli Anthrax condividiamo il palco da sempre, sin dai nostri esordi fino ad alcuni fantastici tour che abbiamo fatto negli anni Dieci. Nel 2024 per la prima volta saremo tutti insieme in tour per portarvi il sound più pesante mai proposto dall’Europa, dalla East Coast e dalla West Coast statunitense!” – TESTAMENT

KREATOR & ANTHRAX

Very special guest: TESTAMENT

6 dicembre 2024 – Milano, Alcatraz

Prezzo del biglietto in prevendita: € 56,75 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 66,00