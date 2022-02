KENDRICK LAMAR: in concerto il 23 giugno 2022 al Milano Summer Festival

KENDRICK LAMAR torna in Italia con uno show super atteso che, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, lo vedrà esibirsi – dopo ben 8 anni dalla sua prima esibizione in Italia, nel 2014 – al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai) giovedì 23 giugno 2022, dove suonerà i pezzi del nuovo album, tanto aspettato dai fan.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/kendricklamar2022

– Prevendite Vivo Club da martedì 15 febbraio alle ore 11:00

– Vendita generale da mercoledì 16 febbraio alle ore 11:00

Dopo la pubblicazione dell’ultimo album “DAMN.”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione disco d’oro – LAMAR ha curato la OST del film Marvel “THE BLACK PANTHER”, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo “ALL THE STARS” feat. SZA è balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify.

Dopo il successo dei Grammy 2018, con cui l’artista ha vinto ben 5 awards (Best Rap Album Best Rap Song, Best Rap Performance, Best Rap/Sung Performance e Best Music Video), KENDRICK LAMAR ha continuato a sorprendere raggiungendo diversi traguardi come il conferimento del PREMIO PULITZER per l’album “DAMN.” nell’aprile 2018. È la prima volta nei 102 anni di storia del premio che un rapper riceve il Pulitzer per la musica. L’artista di Compton si è unito ad artisti del calibro di Aaron Copland, Charles Ives, John Adams, Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane e Hank Williams.

KENDRICK LAMAR

giovedì 23 giugno 2022 – MILANO

@ Milano Summer Festival (Ippodromo Snai)



