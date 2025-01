I-DAYS Milano 2025: anche i JIMMY EAT WORLD sul palco prima dei Linkin Park

È il momento dell’attesissimo ritorno in Italia di una delle band più importanti della scena alt-rock emo mondiale: i JIMMY EAT WORLD saranno infatti sul palco degli I-DAYS MILANO 2025 all’Ippodromo Snai La Maura martedì 24 giugno, prima degli headliner LINKIN PARK per una giornata che già si preannuncia come l’evento ineguagliabile dell’estate in musica.

Prima di loro sul palco a scaldare il pubblico ci sarà il rapper e produttore newyorkese JPEGMAFIA e a seguire la band heavy metal canadese SPIRITBOX.

I JIMMY EAT WORLD hanno segnato la discografia emo con album come “Bleed American” e brani iconici come “The Middle”, diventando un riferimento nel panorama musicale internazionale.

Il live degli headliner LINKIN PARK agli I-DAYS MILANO 2025 sarà l’unico concerto in Italia del “From Zero World Tour” che sta vedendo di nuovo la band sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro paese. Il loro ultimo concerto in Italia risale infatti al giugno del 2017 proprio agli I-DAYS davanti ad un pubblico di 80.000 persone.

I-DAYS Milano 2025

Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato. Cinque i grandi headliner già annunciati per gli I-Days Milano 2025: JUSTIN TIMBERLAKE il 2 giugno, DUA LIPA il 7 giugno, DURAN DURAN il 20 giugno, LINKIN PARK il 24 giugno e OLIVIA RODRIGO il 15 luglio.

