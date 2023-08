SZIGET Festival chiude con 420mila presenze e torna dal 7 al 12 Agosto 2024

Anche quest’anno centinaia di migliaia di visitatori hanno riempito l’Isola della Libertà per vivere l’atmosfera unica del Sziget Festival. L’isola era più colorata che mai, grazie alle innumerevoli installazioni artistiche e aree chill. Quest’anno per l’organizzazione e il pubblico italiano è stato un anno da ricordare, dopo ben 13 anni un musicista italiano si è esibito sul Main Stage: Lazza ha conquistato il pubblico del Festival portando il suo straordinario live a Budapest. L’anno prossimo si festeggia il 30° Sziget, e si annunciano le date: dal 7 al 12 agosto 2024.

Flash Sale Sziget 2024

8PM 17 Agosto – 8PM 19 Agosto (o fino ad esaurimento scorte)

U21 6-Day Pass: 179 €

6-Day Pass: 239 €

6-Day VIP Pass: 459 €

www.szigetfestival.com

Il Sziget Festival si è evoluto sotto ogni aspetto, i visitatori hanno potuto godersi un nuovo livello di confort grazie ai servizi migliorati rispetto ai suoi già alti standard. L’isola verde era quasi priva di bagni chimici sostituiti da container – bagni e docce, servizi igienici comodi per accogliere il pubblico in condizioni sempre più confortevoli. Anche i palchi sono diventati più belli e sono tornati i caratteristici elementi decorativi: le straordinarie creazioni Art of Freedom, immancabili per l’Isola della Libertá. Anche l’ospitalità del festival si è ampliata, l’esperienza VIP è stata ulteriormente arricchita e i servizi del campeggio sono stati diversificati. Da non dimenticare che al Sziget la possibilità di campeggiare è sempre incluso nel prezzo del biglietto, ma è possibile anche l’upgrade con le numerose opzioni di glamping, diversificate per tutte le esigenze. Senza dimenticare Il campeggio XS Land che offre servizi per persone con disabilità.

Quest’anno il festival ha anche celebrato un’occasione eccezionale: il 10 milionesimo visitatore del Sziget, arrivato venerdì sull’Isola della Libertà. Il primo Sziget Festival si è tenuto nel 1993, con un totale di 43 mila partecipanti. Nel corso degli anni, il festival si è sviluppato in modo significativo e l’anno scorso ha registrato un numero di visitatori più di 10 volte superiore rispetto al primo anno. Sommando il numero totale di visitatori negli ultimi trent’anni, ci sono stati un totale di 10 milioni di partecipanti al Sziget, che equivale all’intera popolazione dell’Ungheria.

“Questa edizione è stato uno spartiacque nella storia del Festival. Siamo riusciti a ridefinire l’esperienza Sziget facendo un grande passo avanti e migliorando l’esperienza degli ospiti, mentre il variegato programma del festival è stato anche plasmato per soddisfare le esigenze del pubblico locale e di quello internazionale”– ha dichiarato il direttore del Festival, Tamás Kádár, che ha anche rivelato di aspettarsi per quest’anno un totale di poco più di 420.000 visitatori.

I numeri del Sziget 2023

L’Isola della Libertà è sviluppata in 76 ettari, costruita in sole tre settimane e può ospitare circa 90.000 persone al giorno, tra personale del festival e partecipanti. Questo rende Sziget la decima “città” più grande dell’Ungheria per questi 6 giorni. Sull’isola ci sono piú di 100 punti di ristorazione con una vasta selezione di cucine internazionali, oltre che ungherese.

All’interno del festival non mancano i servizi, come un City Center con punto informazioni e servizio clienti, depositi bagagli e valori, un ufficio oggetti smarriti, diversi bancomat, un cambio valuta, parcheggio per biciclette, auto e molti altri servizi.La sicurezza è garantita dalla squadra di sicurezza, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco; inotre è presente 24 ore su 24 il servizio del centro sanitario, con un ospedale da campo e oltre 200 persone tra medici, paramedici e infermieri.

Il maestoso Main Stage viene costruito in “soli” 10 giorni, con oltre 1000 m2 di superficie e 600 m2 di LED wall sullo sfondo. La Samsung Party Arena ha uno spazio di 4.000 m2, mentre la tenda Freedom presentata da Mastercard può ospitare più di 10.000 persone. Lo spettacolare TicketSwap Colosseum è stato costruito con 3.000 pallet. La venue più piccola del festival, invece, misura solo 4 m2.

Non ci resta che aspettare il 30° Sziget Festival dal 7 al 12 agosto 2024!