SPRING ATTITUDE Festival 2025: annunciata la lineup completa della XIV edizione, il 12 e 13 settembre a Roma

Dopo due annunci che ne hanno disegnato le coordinate sonore, Spring Attitude Festival presenta la lineup completa della sua XIV edizione, in programma il 12 e 13 settembre 2025 negli spazi de La Nuvola, all’EUR di Roma. Due giornate di live e dj-set per un festival che continua a evolversi restando fedele alla sua identità: portare nel cuore della capitale una visione musicale audace, fluida e multiforme.

Realizzato in coproduzione con EUR SpA, Spring Attitude 2025 rappresenta un nuovo capitolo per la cultura contemporanea a Roma: per la prima volta, La Nuvola – capolavoro architettonico firmato Massimiliano Fuksas – si apre alla musica, trasformandosi in palcoscenico e spazio immersivo. Simbolo dell’innovazione progettuale della città, il monumentale edificio dell’EUR accoglierà una vera e propria esperienza sonora totale, in cui suono, luce e relazione si intrecciano in una dimensione collettiva, dal pomeriggio fino a notte inoltrata.

Dall’elettronica d’avanguardia all’indie-rock, dall’alt-pop alla sperimentazione, Spring Attitude 2025 si conferma crocevia di generi e linguaggi, capace di fondere ricerca e accessibilità in un racconto musicale senza barriere. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, capace di ascoltare il presente e immaginare il futuro della musica.

LA LINEUP DEL FESTIVAL: VENERDÌ 12 SETTEMBRE

Protagonisti della prima giornata sono nomi capaci di plasmare il presente musicale con linguaggi distinti, ma accomunati da una forte carica emotiva e performativa. A guidare la serata saranno BICEP, il duo inglese simbolo della nuova club culture globale, che arriva a Roma con l’unica data italiana del nuovo show A/V “CHROMA”: un’esperienza sensoriale ipnotica e totalizzante. Accanto a loro, torna a Spring Attitude da protagonista Apparat, tra i produttori più raffinati d’Europa, con un dj-set evocativo e stratificato che miscela elettronica poetica e tensione cinematografica.

In chiave decisamente più notturna, la nuova dj talento della scena berlinese, DJ Gigola, proporrà uno dei suoi set imprevedibili, portando sul palco la sua idea di club culture fluida e radicale. Sul versante italiano, il palco accoglierà La Rappresentante di Lista, tra le band più teatrali e iconiche della scena electro-pop-rock nazionale, accanto all’ironia, la dolcezza e il surrealismo del cantautorato alt-pop di Giorgio Poi. Il live di Coca Puma, visione sonora romana tra nu-jazz ed elettronica onirica, e il debutto dal vivo di Golden Years – produttore noto per le collaborazioni con Calcutta, Elodie, Franco126, Mahmood e molti altri – con un inedito set dal vivo insieme a band e ospiti, si affiancano ai set di Post Nebbia, che costruiranno ambienti psichedelici e sonorità oblique in chiave alt-rock, EMMA, voce di un electro-pop carnale e viscerale, fenoaltea, con la sua elettronica romantica, e Arssalendo, tra dolcezza glitch e rumore emotivo.

Ad amplificare l’orizzonte del festival saranno due curatele speciali: ROUGH RADIO, con DE:MA, Lorenzo BITW, Portamento, Strada e Velia, e SAFFO, collettivo transfemminista che porterà sul palco il set ruvido e visionario di MANTIS. Con loro, anche l’energia e le visioni globali di Turbolenta.

LA LINEUP DEL FESTIVAL: SABATO 13 SETTEMBRE

La seconda giornata di Spring Attitude si muove tra atmosfere psichedeliche, traiettorie elettroniche e “nuove radici” sonore. La band francese de L’Impératrice porta sul palco la sua eleganza funk-pop d’alta quota, sinonimo di performance scintillanti; con il collettivo turco Altın Gün la psichedelia prende corpo in una danza che mescola strumenti anatolici e pulsazioni rock, in uno dei progetti più originali del panorama europeo. Ellen Allien, icona della techno berlinese, arriva con il suo suono ruvido e futurista, pura energia costruita per il dancefloor. La sensibilità ritmica di DJ Tennis, aggiunge una dimensione più narrativa, tra house, techno e digressioni emotive.

Il trio francese Dov’è Liana attraversa i confini tra pop e musica elettronica con spontaneità e fisicità, mentre La Niña, fresca vincitrice della Targa Tenco 2025 con “Furèsta”, dà voce a un universo personale e potente, tra radici mediterranee e un’intensità vocale e ritmica fuori dal tempo. Lo spazio si dilata con Planet Opal, duo italiano che costruisce ambienti tra luce e synth alieni, e si fa più diretto con Jaden Thompson, tra i nomi più solidi della nuova scena club britannica. L’intimità glitch e la scrittura malinconica di faccianuvola aggiungono una nota emotiva e sospesa, mentre Alessandro Addi gioca con strutture ambient e ritmiche scomposte. Il b2b di Francesco Maria e Andrea Saba chiude il cerchio con un set condiviso, aperto e pieno di vibrazioni notturne.

UNA NUOVA LOCATION, UNA NUOVA ESPERIENZA

Spring Attitude si conferma come uno dei progetti più vitali della scena musicale italiana: un festival che cambia forma a ogni edizione, senza mai perdere la propria traiettoria. Un punto d’incontro tra artisti e pubblici, tra suoni di oggi e possibilità di domani.

La XIV edizione, costruita in coprogettazione con EUR SpA, inaugura un nuovo capitolo nel rapporto tra musica e spazio urbano: per la prima volta, La Nuvola accoglie un’esperienza musicale e si apre a una comunità in movimento, fatta di ascolto, corpi, visioni. Due giorni per attraversare il presente della musica con lo sguardo rivolto al futuro. Nessun palco principale, nessuna gerarchia: solo un invito a perdersi – e ritrovarsi – nel suono.

Prevendite disponibili > link.dice.fm/springattitude2025