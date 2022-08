SICK OF IT ALL nella line-up del DAY 1 di BAY FEST 2022

Dopo l’improvvisa cancellazione del tour europeo dei Bad Religion, siamo felicissimi di annunciare il ritorno dei massimi esponenti del New York Hardcore, una delle band fondamentali per gli amanti del genere.

Da oltre tre decadi sulle scene, i Sick Of It All continuano a mantenere altissima la loro reputazione di live band pazzesca e sul palco del DAY 1 di Bay Fest 2022 daranno vita ad uno show davvero energico.

𝐁𝐀𝐘 𝐅𝐄𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟐 // 𝐃𝐀𝐘 𝟏 // 𝟏𝟏 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐎



Main Stage – Parco Pavese – Bellaria Igea Marina (RN)

FLOGGING MOLLY

THE BOUNCING SOULS

SICK OF IT ALL

THE FLATLINERS

GET DEAD

THE LOYAL CHEATERS

Acoustic Beach Stage – Beky Bay – Bellaria Igea Marina (RN)

STEVE RAWLES

CHASER

DOWNWAY