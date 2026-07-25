Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Musica

Addio a Lou Koller: lo storico frontman dei Sick Of It All si è spento a 59 anni

Il mondo dell’hardcore piange la scomparsa di una vera e propria icona. Il ricordo commosso della band: «Un fratello e un frontman unico, ha lasciato un’impronta bellissima nel mondo».

Published

Sick of It All in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it
Sick of It All in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Il mondo della musica alternativa e del punk hardcore piange una delle sue figure più iconiche, trascinanti e amate di sempre.

Lou Koller, storico cantante e cofondatore dei Sick Of It All, è morto all’età di 59 anni dopo una lunga e valorosa battaglia contro un tumore all’esofago diagnosticatogli due anni fa.

La notizia, arrivata come un macigno per tutta la comunità underground mondiale, è stata confermata dalla band con un doloroso messaggio diffuso sui canali social ufficiali:

“È con incredibile tristezza che annunciamo alla nostra hardcore family di tutto il mondo la scomparsa del nostro fratello Lou Koller. Il senso di perdita che proviamo in questo momento è devastante. Quest’anno avrebbe segnato il 40° anniversario dei Sick Of It All come band, e la fratellanza, la dedizione e l’entusiasmo di Lou sono sempre stati incrollabili nel corso degli anni.

Abbiamo perso un caro amico e un frontman iconico. Lou aveva il potere di sollevare il morale di tutti ai nostri concerti con un sorriso e una battuta sarcastica e conquistava le folle ovunque suonassimo, di ogni cultura e da ogni angolo del mondo.”

Sick of It All in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it
In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Social Network

instagram logo
facebook logo
twitter logo
flickr logo
youtube logo

Festival


Curtarock 2026

Instagram

KINGS OF CONVENIENCE
KINGS OF CONVENIENCE
29 Lug 26
Gardone Riviera
NICCOLÒ FABI
NICCOLÒ FABI
31 Lug 26
Gardone Riviera
ACDI Best European Tribute Band ACDC
ACDI Best European Tribute Band ACDC
1 Ago 26
Boccheggiano
Litfiba
Litfiba
15 Ago 26
Igea Marina
Zeyne
Zeyne
14 Set 26
Milano

Scopri anche...

Ghost in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it Ghost in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Reportage Live

Graspop Metal Meeting 2023 – Day 1: i Guns N’ Roses inaugurano l’ennesima edizione da record

Graspop Metal Meeting 2023 - Day 1: I Guns N' Roses inaugurano l'ennesima edizione da record.

16/06/2023

Festival

SICK OF IT ALL nella line-up del DAY 1 di BAY FEST 2022

Dopo l’improvvisa cancellazione del tour europeo dei Bad Religion, siamo felicissimi di annunciare il ritorno dei massimi esponenti del New York Hardcore, una delle...

08/08/2022

Concerti

SICK OF IT ALL, Madball e Comeback Kid in concerto l’8 Agosto a Milano

A capitanare una serata all’insegna dell’hardcore più sfrenato e testardo non potevano esserci che i Sick of it All, band seminale dell’intera scena newyorkese....

30/03/2022
KnotFest France 2019 KnotFest France 2019

Reportage Live

KNOTFEST: il roadshow capitanato dagli Slipknot sbarca in Europa

Lo scorso 20 Giugno ha fatto finalmente tappa in Europa il KnotFest, il road show targato Slipknot. L’evento apre le danze ad uno dei...

26/06/2019