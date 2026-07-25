Addio a Lou Koller: lo storico frontman dei Sick Of It All si è spento a 59 anni

Il mondo della musica alternativa e del punk hardcore piange una delle sue figure più iconiche, trascinanti e amate di sempre.

Lou Koller, storico cantante e cofondatore dei Sick Of It All, è morto all’età di 59 anni dopo una lunga e valorosa battaglia contro un tumore all’esofago diagnosticatogli due anni fa.

La notizia, arrivata come un macigno per tutta la comunità underground mondiale, è stata confermata dalla band con un doloroso messaggio diffuso sui canali social ufficiali:

“È con incredibile tristezza che annunciamo alla nostra hardcore family di tutto il mondo la scomparsa del nostro fratello Lou Koller. Il senso di perdita che proviamo in questo momento è devastante. Quest’anno avrebbe segnato il 40° anniversario dei Sick Of It All come band, e la fratellanza, la dedizione e l’entusiasmo di Lou sono sempre stati incrollabili nel corso degli anni.

Abbiamo perso un caro amico e un frontman iconico. Lou aveva il potere di sollevare il morale di tutti ai nostri concerti con un sorriso e una battuta sarcastica e conquistava le folle ovunque suonassimo, di ogni cultura e da ogni angolo del mondo.”