NXT Station 2022: i prossimi appuntamenti di Giugno a Bergamo tra musica dal vivo e Stand-up comedy

Giugno porta il primo ospite internazionale a NXT Station: The Dandy Warhols La loro hit “Bohemian like you” è stata una delle canzoni più suonate dalle radio di tutto il mondo, e l’album “Thirteen tales from urban bohemia”, li ha consacrati al grande pubblico. Sul palco di Piazzale Alpini festeggiano 25 anni di carriera.È una celebrazione anche il live dei Modena City Ramblers che tornano in tour festeggiando “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa nella loro ricca carriera discografica.

Una forte urgenza di esprimersi nel live e un’infinità di concerti costellano la carriera de The Zen Circus, band che conta 11 album, una raccolta, un Ep, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo e un romanzo anti-biografico, entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti. Nello stesso fine settimana ad accendere il palco di NXT Station sarà il sound elettronico di un altro indiscutibile protagonista della musica italiana, Samuel.

Ma non c’è solo la musica. A giugno, nella piazza che sta diventando simbolo di una cultura che porta rigenerazione, arriveranno anche le risate. Spontanee, provocatorie e soprattutto copiose, grazie ai primi appuntamenti con la Stand Up Comedy. Apripista sarà Carmine del Grosso, comico, autore e speaker radiofonico, in scena con il suo spettacolo “Solo”, mentre la Comedy Night ospiterà in due occasioni, gruppi di giovani leve della comicità all’italiana in un susseguirsi di risate e doppi sensi.

GIUGNO NXT STATION 2022

8 giugno

CARMINE DEL GROSSO

Stand up Comedy

9 giugno

COMEDY NIGHT + POTA BOYZ

Stand up Comedy

10 giugno

SAVANA FUNK

ingresso gratuito, ore 20.30

11 giugno

CIMINI

ingresso gratuito, ore 20.30

12 giugno

DUMBO GETS MAD

ingresso gratuito, ore 20.30

15 giugno

VANARIN

ingresso gratuito, ore 20.30

17/18/19 giugno

COUS COUS ALL YOU CAN EAT

Degustazione

17 giugno

THE DANDY WARHOL

ingresso con formula H.20, ore 20.30

18 giugno

MODENA CITY RAMBLERS

ingresso con formula H.20, ore 20.30

22 giugno

SLEEPING TREE

ingresso gratuito, ore 20.30

24 giugno

THE ZEN CIRCUS

opening BIANCO

biglietto unico, ore 20.30

25 giugno

SAMUEL

biglietto unico, ore 20.30

29 giugno

AINÉ

ingresso gratuito, ore 20.30

30 giugno

COMEDY NIGHT

Stand up Comedy

Il calendario completo è su bergamonxtstation.it

Bergamo NXT Station 2022

I cancelli di NXT Station sono aperti dal lunedì al martedì dalle 10 alle 20 e dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 24.Sempre presente e aperto il bar, così come il ristorante, fiore all’occhiello dell’offerta gastronomica della manifestazione di Piazzale degli Alpini, aperto a pranzo e cena. Un doppio servizio giornaliero con una capienza di 150 posti e una cucina che differenzia stile e proposta a seconda delle occasioni.La prenotazione è sempre consigliata dal sitowww.bergamonxtstation.it

Concerti, spettacoli e presentazioni sono ospitati sui tre palchi a disposizione: un palco principale su cui si esibiranno i protagonisti della musica italiana e alcuni ospiti internazionali, un palco più piccolo riservato alle performance musicali in acustico e il Palco Tenda, collocato a lato della ristorazione pronto a ospitare i protagonisti della Stand Up Comedy italiana.

L’ingresso all’area è sempre libero e gratuito, mentre quello agli eventi può essere libero o a pagamento, secondo la tipologia di evento proposto.

NXT Station termina la programmazione il 30 settembre 2022.