NXT Station 2022: i prossimi appuntamenti a Bergamo con Africa Unite, Cara Calma e Giorgieness

Continuano i concerti di NXT Station 2022 che in questi primi giorni di programmazione ha visto il pubblico cantare e ballare, animando il centralissimo Piazzale degli Alpini, nel cuore della città di Bergamo.

Il prossimo fine settimana non sarà da meno. Protagonisti del live del venerdì, infatti, sono due nomi del pop rock indipendente come Cara Calma e Giorgieness che si esibiranno venerdì 20 maggio in una serata a ingresso gratuito. Sabato 21 maggio arriva l’attesissimoconcerto degli Africa Unite, fra i massimi esponenti del reggae italiano. La band arriva sul palco di NXT Station pochi giorni dopo l’uscita diNon è Fortuna, il nuovo album di inediti che celebra i 40+1 anni di attività degli Africa Unite. Un disco che è testimonianza dell’impegno e della coerenza di una band che in questi anni ha suonato sui palchi italiani e esteri con costanza invidiabile, prodotto centinaia di brani e oggi è ancora impegnata con un nuovo lavoro e un nuovo tour.

Novità di questa settimana nella programmazione di NXT Station è l’Open Mic dedicato a tutti i comici dilettanti. In attesa dell’arrivo delle start della Stand Up Comedy italiana, infatti, giovedì 19 maggio alle ore 21 il Palco Tenda inizia a scaldare le voci e le risate con le serate organizzate in collaborazione con Bergamo Stand Up. Un microfono aperto per comici più navigati o aspiranti tali che vogliono provare i loro pezzi o semplicemente confrontarsi con il pubblico. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

A chiudere il mese e traghettare NXT Station dentro giugno arriva la Fiera dei Librai di Bergamo. La 63esima edizione si presenta in una versione inedita spostandosi temporaneamente nella cornice di NXT Station, luogo di socialità, aggregazione, intrattenimento e cultura della città.

La 63° Fiera dei Librai Bergamo si svolgerà da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno: nove giorni di appuntamenti con l’autore ed esposizione di volumi, trasformeranno la piazza in una grande libreria dove sarà possibile trovare un’ampia offerta di titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi.

MAGGIO a NXT STATION 2022

20/21/22 maggio

La Festa dei Birrifici Artigianali

tre giorni di degustazioni a tema

19 maggio

OPEN MIC Stand Up Comedy

ingresso gratuito (prenotazione consigliata), ore 21.00

20 maggio

CARA CALMA e GIORGIENESS

ingresso gratuito (prenotazione consigliata), ore 20.30



21 maggio

AFRICA UNITE

ingresso con formula H.20, ore 20.30



27/28/29 maggio

Street Food Parade

tre giorni di degustazioni a tema



28 maggio – 5 giugno

FIERA DEI LIBRAI

63° edizione

Il calendario completo è su bergamonxtstation.it

Foto di Andrea Ripamonti