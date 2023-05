LUMEN Festival 2023: la decima edizione dal 21 al 25 Giugno a Vicenza

Per la decima volta torna Lumen Festival e per noi è una edizione celebrativa di questo traguardo. Lo faremo con quelle che sono state le band che ci hanno più influenzato in questo periodo d’attività, e con le band che ci accompagneranno nel nostro futuro.

Lo faremo anche con i talk dove ci confronteremo con le idee che possono rendere migliore il nostro mondo, con aree dedicate ai mercatini, ai truck food, una vineria, e molte attività collaterali.

Quest’anno abbiamo pensato ad un festival che potesse essere più inclusivo possibile, quindi tutta l’area del festival sarà accessibile con una piccola offerta (van benissimo 3€), che ci permettono di replicare il festival anche l’anno prossimo.

Lumen Festival 2023

This must be your place

21 – 25 Giugno – Vicenza Centro – 10ª Edizione

mercoledi 21 giugno

(DATA ZERO – basta 1€)

MUSIC MACHINE (con dj YANO e OTTOMIX)

giovedì 22 giugno

(offerta consigliata 3€)

Nasty presents: KID YUGI

venerdi 23 giugno

(offerta consigliata 3€)

POP X + Planet Opal

sabato 24 giugno

(offerta consigliata 3€)

Lo Stato Sociale + Antartica

domenica 25 giugno

(offerta consigliata 3€)

Derozer + i Melt