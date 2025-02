IRLANDA IN FESTA 2025: a marzo in sei città la più importante manifestazione di cultura irlandese

Torna IRLANDA IN FESTA, l’evento che ha superato svariati record di presenze, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day. Sei le città coinvolte: Bologna, Ferrara, Parma, Modena, Mestre e Polcenigo.

Le città si coloreranno di verde, i cui luoghi simbolici saranno animati ancora una volta con le note, i sapori, le tradizioni e le danze della terra del Nord.

Nei giorni di Irlanda in Festa si alterneranno i migliori gruppi di musica folk italiani – Modena City Ramblers, Folkabbestia, Drunk Butchers, Les Irlandiis e Dirty Old Town – e irlandesi come Mad As Folk, Boys From The County Hell e The Commitments (la band del film di Alan Parker).

Nella città di Parma Irlanda in Festa incontra il Finger Food Festival: la manifestazione che celebra le eccellenze gastronomiche della nostra penisola.

Come al solito non mancherà la buona cucina irlandese, accompagnata dall’area esterna di street food e da qualche rivisitazione. Naturalmente protagoniste assolute di Irlanda in Festa non potranno non essere le birre, che arrivano dalla leggendaria St. James’s Gate Brewery di Dublino, il tempio delle birre irlandesi.

14/17 Marzo – Bologna – Piazza Lucio Dalla

13/17 Marzo – Ferrara – Piazza Castello

13/17 Marzo – Parma – Parco della Cittadella

14/16 Marzo – Modena – Vibra Club

14/16, 21/23, 28/30 Marzo – Mestre – Forte Marghera

15/16, 22/23, 29/30 Marzo – Polcenigo – Parco San Floriano

Tutti gli eventi sono gratuiti.