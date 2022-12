I-DAYS 2023: già oltre 200.000 biglietti venduti per il festival di Milano

I più importanti nomi dello star system mondiale della musica hanno scelto Milano per portare il loro sound ai fan italiani (e non solo) la prossima estate sul palco degli I-Days 2023, la serie di concerti che proporrà la migliore musica live all’Ippodromo SNAI di Milano.

Una lineup svelata negli ultimi mesi e che ad ogni annuncio ha fatto esultare gli amanti della musica registrando già oltre 200.000 biglietti venduti. In calendario grandissimi giganti della musica mondiale, ai quali andranno ad aggiungersi altri attesi artisti.

I-DAYS 2023

22 giugno 2023 FLORENCE + THE MACHINE

24 giugno 2023 PAOLO NUTINI

30 giugno 2023 TRAVIS SCOTT (sold out)

1 luglio 2023 THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER

2 luglio 2023 RED HOT CHILI PEPPERS

15 luglio 2023 ARCTIC MONKEYS + THE HIVES (opening act WILLIE J HEALEY)

Gli I-Days 2023 propongono una nuova formula di festival in cui i concerti si susseguono in più settimane nei mesi di giugno e luglio, offrendo una serie di appuntamenti live imperdibili che attireranno a Milano i fan della musica live da tutta Italia ed Europa.

Giovedì 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE tornerà in Italia a quattro anni dagli straordinari concerti del 2019 di Torino, Bologna e Milano Rocks. Il concerto agli I-Days sarà l’unica occasione per i fan italiani di ascoltare, oltre allo straordinario repertorio di FLORENCE + THE MACHINE, il suo nuovo album, Dance Fever, uscito a maggio 2022 e disponibile in una nuova versione live, Dance Fever Live From Madison Square Garden, già fuori in digitale e dal 14 aprile 2023 nei formati doppio CD e doppio LP.

Sabato 24 giugno sarà il turno di PAOLO NUTINI che, dopo lo straordinario successo ottenuto la scorsa estate con le date italiane del suo tour (oltre 40 mila biglietti bruciati in poco tempo) e l’intimo show di settembre al Fabrique di Milano, farà tappa col suo tour estivo anche in Italia per un unico appuntamento dal vivo per presentare al pubblico i brani del nuovo disco Last Night In The Bittersweet (Atlantic Records) accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica nonostante i tanti anni di assenza.

Il rapper statunitense TRAVIS SCOTT salirà sul palco degli I-Days venerdì 30 giugno per quello che sarà il suo primissimo concerto in Italia, unico attesissimo appuntamento live nel nostro paese, che ha fato registrare il tutto esaurito in sole 24 ore. Dopo la straordinaria esperienza live in-game ASTRONOMICAL su Fortnite nel 2020 (12 milioni di giocatori collegati e record di pubblico dal vivo nella storia del gioco online) la mega star icona del rap (oltre 22 miliardi di stream su Spotify) porterà finalmente dal vivo ai suoi fan italiani i brani del suo repertorio, tra i quali quelli degli album Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016), disco di Platino in Italia, e Astroworld (2018) che ha esordito al primo posto della classifica FIMI e ha conquistato il doppio disco di Platino nel nostro paese.

Liam Gallagher al Lucca Summer Festival

Quello di sabato 1 luglio sarà un doppio concerto per un unico evento: THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER saranno i co-headliner di una serata all’insegna del rock’n’roll. I fan avranno infatti l’occasione di vedere sullo stesso palco i THE BLACK KEYS, la band dell’Ohio che ha conquistato quattordici nomination ai Grammy Awards e cinque vittorie, e LIAM GALLAGHER, la vera icona del britpop nel mondo.

LIAM GALLAGHER porterà il suo inconfondibile carisma in un live che proporrà i suoi più grandi successi, tra i quali i brani terzo album solista C’MON YOU KNOW, oltre alle hit iconiche degli Oasis che sono entrate di diritto nella storia della musica rock e della cultura pop contemporanea.

Nella stessa occasione sul palco anche i THE BLACK KEYS, la band statunitense che a maggio ha pubblicato il nuovo undicesimo album in studio intitolato Dropout Boogie e che tornerà in Italia a nove anni di distanza dall’ultima apparizione dal vivo per un live che ripercorre i vent’anni della loro straordinaria carriera costellata da Grammy Awards e primi posti nella classifica Alternative di Billboard.

I RED HOT CHILI PEPPERS calcheranno il palco degli I-Days domenica 2 luglio per un’imperdibile data unica in Italia. Dopo la recente nomination ai Grammy per “Black Summer” come Best Rock, la pluripremiata e più potente funk-rock band statunitense partirà per un tour di 23 date, che partirà il 29 marzo da Vancouver tra grandi arene e festival in Nord America e in Europa, a supporto dei due album usciti nel 2022, Unlimited Love e Return of the Dream Canteen, entrambi arrivati al primo posto della Billboard Top Album Sales Chart, attestando i RED HOT CHILI PEPPERS come la prima rock band in 17 anni a raggiungere questo risultato.

Red Hot Chili Peppers Firenze Rocks 2022

Sabato 15 luglio sarà il momento del tanto atteso ritorno degli ARCTIC MONKEYS in Italia, per il primo di due appuntamenti live nel nostro paese. A ottobre gli ARCTIC MONKEYS hanno pubblicato The Car, il loro settimo album in studio che, con dieci nuove tracce scritte da Alex Turner, è stato prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette di Parigi.

Sono in assoluto la band inglese più attesa sui palchi di tutto il Mondo e i numeri fanno pensare che il loro tour sarà uno dei grandi successi della stagione live 2023.

Sul palco prima degli Arctic Monkeys, THE HIVES, l’esplosiva band svedese nata nel 1993 formata da Per Almqvist, Niklas Almqvist, Mikael Karlsson, Christian Grahn e Johan Gustafsson e con cinque album all’attivo. Opening act della serata sarà invece WILLIE J HEALEY, cantautore giovane promessa della musica made in UK.