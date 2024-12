GUNS N’ROSES in concerto giovedì 12 Giugno a Firenze Rocks 2025

I Guns N’ Roses sono i secondi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. I giganti della musica rock mondiale si esibiranno giovedì 12 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la loro unica tappa italiana del tour Guns N’ Roses: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.

Nella stessa giornata i Rival Sons saliranno sul palco prima dei Guns N’ Roses.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://www.rockon.it/guns

su Vivaticket > https://www.rockon.it/guns2025v

su Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/guns

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 di giovedì 12 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation e sull’app Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 9:00 di venerdì 13 dicembre.

La band ritorna in Italia dopo l’indimenticabile concerto al Circo Massimo di Roma l’8 luglio 2023 e l’incredibile performance a Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove si esibirono come headliner della seconda giornata del festival. Un evento che divenne ancora più memorabile grazie a un’apparizione a sorpresa il giorno seguente, durante il concerto dei Foo Fighters, quando i Guns N’ Roses salirono sul palco per una performance improvvisata di “It’s So Easy”, subito virale sui social media in tutto il mondo.



Oggi i Guns N’ Roses hanno annunciato che torneranno on the road con un massiccio tour in Europa e Medio Oriente, che li vedrà protagonisti negli stadi e nei festival per tutta l’estate. Il tour, che prenderà il via il 23 maggio, prevede 24 date e vedrà le leggende di Los Angeles esibirsi per la prima volta in Arabia Saudita, Georgia, Lituania e Lussemburgo. Le date vedranno inoltre la potente rock band tornare sui palchi di Bulgaria, Serbia, Turchia, Portogallo, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, Ungheria e Austria.



La giornata del 12 giugno di Firenze Rocks vedrà inoltre i Rival Sons, la band californiana nominata ai Grammy che hanno rinvigorito il rock ‘n’ roll con la potenza delle loro voci, chitarre esplosive e groove travolgenti. Non seguono schemi predefiniti, ma avanzano con una visione unica e sorprendente, spingendo continuamente i limiti del genere. La band è riuscita a conquistare fan in tutto il mondo con album come Pressure & Time (2011), Great Western Valkyrie (2014) e Feral Roots (2019), quest’ultimo premiato con due nomination ai Grammy. La loro hit “Do Your Worst” ha raggiunto 70 milioni di stream, e hanno condiviso il palco con leggende come Black Sabbath, Rolling Stones, AC/DC e Guns N’ Roses.

GUNS N'ROSES + Rival Sons

Giovedì 12 Giugno – FIRENZE – Firenze Rocks 2025

