I GUNS N’ ROSES annunciano l’uscita di due nuove canzoni “Nothin” e “ATLAS”

Dopo un tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N’ Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le potenti icone del rock hanno annunciato che torneranno in tour nella primavera e nell’estate del 2026.

Il tour del 2026 vedrà i Guns N’ Roses visitare il Messico e il Brasile, prima di esibirsi in altri Paesi dell’Unione Europea, infine negli stadi negli Stati Uniti e in Canada. Il prossimo tour include una performance speciale al Rose Bowl di Los Angeles, che segna un ritorno storico alla sede per la prima volta in oltre 30 anni.

Assieme all’annuncio del tour, i Guns N’ Roses hanno svelato l’uscita di due nuove canzoni, “Nothin” e “Atlas” in uscita il 2 dicembre. Si tratta della prima nuova uscita del gruppo dal 2023 e questi due pezzi si aggiungeranno a “The General” e “Perhaps” nella scaletta del tour, al fianco delle hit e dei classici della band.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che i Guns N’ Roses hanno pubblicato il loro cofanetto deluxe “Live Era ’87-’93”, un’edizione limitata con audio rimasterizzato e una nuova grafica. “Live Era” rimane un ritratto dei GNR nei loro anni giovanili e l’uscita non poteva essere più tempestiva: allora come oggi, i GNR sono una delle band dal vivo più carismatiche del pianeta.

Con le apparizioni già annunciate all’interno di festival in Messico, Brasile e Regno Unito, il tour di 31 date comprenderà una leg europea con concerti in Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia, prima che i GNR tornino in Nord America per una serie di concerti negli Stati Uniti e in Canada.

