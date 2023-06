GRADO Festival 2023: al via il 10 Luglio l’11a edizione

Si arricchisce ulteriormente il calendario dei grandi concerti estivi del Friuli Venezia Giulia con l’annuncio odierno dell’undicesima edizione del Grado Festival – Ospiti d’Autore. Rassegna fra le più suggestive, sia per qualità artistica, sia per la bellezza e il fascino del luogo e della città che la ospitano, proporrà a cavallo fra luglio e agosto, sulla scenografica Diga Nazario Sauro, alcuni fra i nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale, di ieri e di oggi. Un’offerta adatta a un pubblico eterogeneo, che conferma il festival come importante strumento di valorizzazione della località balneare di Grado.

GRADO Festival 2023

GRADO (GO) – DIGA NAZARIO SAURO – ore 21.30

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3OUlpL9

JOSS STONE – 10 luglio

SANTI FRANCESI – 16 luglio

FABIO CONCATO – 19 luglio

DARDUST – 25 luglio

JOHNSON RIGHEIRA + SINFONICO HONOLULU –1 agosto

PIERO PELÙ & BANDIDOS – 4 agosto

Il via ufficiale alla 11ˆ edizione sarà quindi il prossimo 10 luglio con il concerto della splendida Joss Stone, cantautrice britannica già vincitrice del Brit Award e del Gammy Award, capace di vendere oltre 12 milioni di dischi in carriera grazie a canzoni e album di successo planetario, tra cui il celebre “The Soul Sessions”. Dopo il grande avvio, evento dedicato al pubblico più giovane, ma non solo, sarà quello in programma il 16 luglio, quando sul palco della Diga saliranno i neo vincitori di X Factor, il duo hard – pop dei Santi Francesi. “Musico ambulante” è invece il titolo del concerto portato sui palchi più prestigiosi d’Italia da Fabio Concato, cantautore spiccatamente jazz amatissimo dal pubblico italiano, che presenterà per l’occasione un viaggio fra i grandi successi del suo quarantennale repertorio.

Personaggio fra i più interessanti della scena musicale attuale italiana è senza dubbio Dardust, pianista e performer elettronico, reduce dal successo del tour teatrale insieme a Elisa e dalla pubblicazione dell’album “Duality”, nel quale dimostra a pieno la sua versatilità. Dardust sarà live a Grado il prossimo 25 luglio con il suo “Duality Tour”. Concerto a ingresso libero sarà invece quello in programma il 1° agosto, con protagonista l’icona pop anni ’80 Johnson Righeira, assieme alla Sinfonico Honolulu, la più importante orchestra di ukulele italiana, nel tour che celebra i quarant’anni della hit “Vamos a la Playa”.

A chiudere il calendario dell’edizione del festival, venerdì 4 agosto, sarà il rocker italiano più carismatico di sempre, “el diablo” Piero Pelù, che assieme ai suoi Bandidos scatenerà il pubblico con tutti i suoi grandi successi da solista e da leader del Litfiba per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo “Live Estremo 2023”.

