Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

LITFIBA: annunciato il “QUARANT’ANNI di 17 RE – Tour 2026” con 20 date estive

LITFIBA: annunciato il “QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026” con Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo, venti date estive nelle più importanti città e festival italiani

Published

Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei LITFIBA degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo.

Biglietti > https://tidd.ly/4oiQuqK

QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026” riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo.

Il tour toccherà alcune delle più importanti città e festival italiani in un calendario che attraverserà esclusivamente l’estate 2026 da giugno ad agosto. Queste 20 date saranno un’occasione irripetibile per riascoltare dal vivo le canzoni di quell’album leggendario suonate come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la carriera della band. Un repertorio entrato nella leggenda, con sonorità, atmosfere, testi, stile vocale e performance che hanno segnato la storia del rock italiano. 

QUARANT’ANNI di 17 RE – Tour 2026

Biglietti > https://tidd.ly/4oiQuqK

27 giugno Perugia – L’Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Noisy Naples, Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – SeiFestival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

Biglietti > https://tidd.ly/4oiQuqK

In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Piero Pelù concerto ai Magazzini Generali Milano del 6 ottobre 2025 Piero Pelù concerto ai Magazzini Generali Milano del 6 ottobre 2025

Reportage Live

PIERO PELÙ + Alosi: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Piero Pelù in concerto ai Magazzini Generali di Milano a Ottobre 2025, le foto e la scaletta del live.

07/10/2025
Concerti Ottobre RockOn.it Concerti Ottobre RockOn.it

Musica

Concerti di Ottobre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’autunno 2025 si apre all’insegna della musica dal vivo: ottobre sarà infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno, con tantissimi artisti italiani e internazionali...

01/10/2025

Reportage Live

Al GENIUS LOCI per capire il basso con BITOI e GIANNI MAROCCOLO

Siamo stati il 26 settembre al Genius Loci di Firenze, una giornata interamente dedicata allo strumento che ci parla dal ventre e che ci...

29/09/2025

Cinema

“PIERO PELU’. Rumore Dentro” dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia al cinema il 10, 11 e 12 novembre

Un viaggio crudo e poetico nell’anima dell’artista dopo l’incidente acustico che gli ha procurato acufeni fortissimi e continui che hanno rischiato di comprometterne l’udito...

23/07/2025