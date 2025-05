Dall’11 al 20 luglio 2025 ad Asti la 28esima edizione di ASTIMUSICA

Non solo una manifestazione storica, ma un Festival che ha saputo evolversi negli anni, trasformandosi in un riferimento per la scena musicale nazionale.

Per il secondo anno consecutivo, Il Festival si svolgerà nella magnifica cornice di Piazza Alfieri, che accoglierà il grande pubblico per indimenticabili serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

ASTIMUSICA 2025

11 luglio BARBASCURA X

12 luglio ULTIMO IMPERO

13 luglio CRISTIANO DE ANDRÉ

14 luglio TONY HADLEY

15 luglio ROBERTO VECCHIONI

16 luglio COMA COSE

18 luglio ALESSANDRA AMOROSO

19 luglio LA VITA A 30 ANNI

20 luglio THE RUMPLED + PUNKREAS

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/437YFy7

«AstiMusica si conferma un Festival capace di intercettare i trend del momento e di abbracciare i gusti musicali di generazioni diverse – afferma il Sindaco del Comune di Asti, Maurizio Rasero – La manifestazione è cresciuta grazie anche alla nuova location di Piazza Alfieri, che ha consentito, dopo molti anni, di dare una vera svolta al Festival».

«Ho lavorato alla manifestazione con grande entusiasmo, tenendo conto delle nuove logiche che il mondo della musica porta con sé. Adattarsi ai tempi che cambiano è necessario. La nuova Piazza Alfieri si sta dimostrando una scelta vincente per il lavoro futuro con agenzie e promoter. Penso da sempre che AstiMusica sia la manifestazione di tutti gli astigiani, ed è questo il motivo che ci ha spinto a scegliere autori e cantanti differenti, e nuovi linguaggi da portare in piazza. Inoltre, il weekend finale sarà a ingresso libero per festeggiare l’ideale chiusura della manifestazione – racconta l’Assessore alla Cultura del Comune di Asti e organizzatore della manifestazione, Paride Candelaresi – C’è una cosa a cui tengo molto: desidero dedicare l’edizione di quest’anno a Massimo Cotto, con cui ho lavorato braccio a braccio per diversi anni, e a cui il mondo della musica deve tanto».

ASTIMUSICA 2025

L’apertura di ASTIMUSICA è affidata, l’11 luglio, allo YouTuber, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore BARBASCURA X che porterà in scena lo spettacolo “Sono qui per Caos””, un racconto surreale e irriverente tra scienza, evoluzione e paradossi della vita quotidiana. Lo show che unisce comicità, cultura pop e tagliente ironia, promette di sorprendere e far riflettere il pubblico.

A seguire, il 12 luglio, si terrà la serata “ULTIMO IMPERO: LE NOTTI MAGICHE“, un evento celebrativo che riaccende le luci e le emozioni dell’indimenticabile discoteca Ultimo Impero, tempio della nightlife anni ’90. Una line-up speciale di DJ storici e ospiti d’eccezione farà vibrare il pubblico di Piazza Alfieri con i suoni iconici che hanno segnato una generazione: techno, trance, progressive e house in un viaggio sonoro carico di nostalgia e pura energia.

Il 13 luglio CRISTIANO DE ANDRÉ renderà omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni con “De André Canta De André Best Of”, in cui porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato. Artista completo e raffinato polistrumentista, Cristiano suonerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, e sarà accompagnato sul palco da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria, guidando il pubblico in un viaggio intenso ed emozionante attraverso l’opera senza tempo di Fabrizio De André.

Il giorno dopo, il 14 luglio, TONY HADLEY, ex leader degli Spandau Ballet,si esibirà con una data italiana del tour che celebra i suoi 45 anni di carriera. In questo viaggio musicale, Hadley, accompagnato dalla TH Band, proporrà brani iconici del suo periodo con gli Spandau Ballet, alcuni dei suoi successi da solista, senza tralasciare qualche iconica cover, regalando ai fan una serata di puro splendore.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/437YFy7

Il 15 luglio vedrà protagonista ROBERTO VECCHIONI con il suo “Tra il silenzio e il tuono Tour”, un intenso spettacolo di canti e monologhi.Accompagnato dalla sua storica band, il cantautore porterà sul palco brani del suo ultimo album “L’Infinito”, accanto ai classici del suo repertorio in un viaggio tra musica e parole.

I COMA_COSE animeranno la serata del 16 luglio con l’unica data piemontese del tour estivo, uno spettacolo emozionante che porterà dal vivo il loro ultimo album, “Vita_Fusa” e racconterà, attraverso suoni e parole, le diverse anime della loro musica.

Il 18 luglio sarà il turno di ALESSANDRA AMOROSO, con una tappa del suo “(Fino a Qui) Summer Tour 2025 – Io non sarei”, nel quale l’artista si esibirà nei suoi più grandi successi. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di una carriera straordinaria.

Il 19 luglio in Piazza Alfieri arriva LA VITA A 30 ANNI, una serata-evento dedicata a chi vuole tornare, almeno per una notte, alle emozioni dell’infanzia e dell’adolescenza. Tra cartoni animati, serie TV cult e hit indimenticabili degli anni ’90 e 2000, la festa promette un’atmosfera carica di allegria, nostalgia e pura spensieratezza. L’ingresso alla serata è gratuito.

Il Festival si concluderà il 20 luglio con due grandi concerti consecutivi: il live dei The Rumpled e quello dei Punkreas! THE RUMPLED, capaci di unire l’energia del punk all’anima travolgente del folk, si esibiranno in concerto alle ore 21.30. Un’esperienza coinvolgente che promette di trasformare la piazza in una grande festa. Seguirà, alle ore 22.30, il live dei PUNKREAS, che porteranno l’energia esplosiva del loro punk-rock sul palco di AstiMusica. Con un sound che rimane ribelle e attualissimo, la band celebra il trentennale dell’album “Paranoia e Potere”, dando vita a una serata di pura adrenalina e a un ritorno alle origini della loro carriera, da sempre caratterizzata dall’incontro tra attitudine punk e impegno sociale e politico. L’apertura di questa imperdibile serata sarà affidata ai dj di I LOVE ROCK, il format piemontese che animerà la piazza astigiana al ritmo degli indimenticabili successi dell’universo rock, a partire dalle ore 18.00. L’intera serata sarà totalmente gratuita, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica senza alcun costo d’ingresso!

ASTIMUSICA 2025

11 luglio BARBASCURA X

12 luglio ULTIMO IMPERO

13 luglio CRISTIANO DE ANDRÉ

14 luglio TONY HADLEY

15 luglio ROBERTO VECCHIONI

16 luglio COMA COSE

18 luglio ALESSANDRA AMOROSO

19 luglio LA VITA A 30 ANNI

20 luglio THE RUMPLED + PUNKREAS

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/437YFy7