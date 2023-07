APOLIDE FESTIVAL: la XX edizione dal 20 al 23 luglio al Parco della Certosa di Collegno (TO)

Nonostante le difficoltà affrontate e argomentate qui, il festival non rinuncia alla sua edizione 2023 e si sposta in due nuove location: il Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (TO), che ospita tutti i concerti in programma, e il Magazzino sul Po, dedicato ai travolgenti aftershow elettronici.

Apolide quest’anno dunque perde il suo bosco (l’Area Naturalistica Pianezze di Vialfré che da anni lo ospitava) ma non il suo spirito e la sua determinazione. Ecco dunque che il festival si rimodula in un’edizione speciale che non rinuncia al proprio carattere indipendente, creativo e curioso, con un’attitudine costante alla conoscenza e alla condivisione, alla sperimentazione e contaminazione tra generi. A dimostrarlo la line up di questa edizione, che conferma oltre 50 artisti provenienti da tutto il globo: dagli Usa con JEFF MILLS, JEAN-PHI DARY AND PRABHU EDOUARD e SOUL CLAP, all’Australia con XAVIER RUDD, dal Medioriente con NOGA EREZ (ISR) e OMAR SOULEYMAN (SYR) al Messico con COCO MARIA fino all’Europa con AVALANCHE KAITO (BE), KERALA DUST e DEADLETTER (UK), THUMPER (IRL) e BULGARIAN CARTRADER (BG), tutti per la prima volta in Italia, e ancora THEON CROSS dei SONS OF KEMET (UK) e SAITÜN (SVI), in un vero giro del mondo a tempo di musica in quattro giorni. A questi si uniscono alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale nazionale come LUCIO CORSI, KHALAB, LOLLINO, LEATHERETTE, MATERAZI FUTURE CLUB, ALTEA e R.Y.F.

Anche quest’anno Apolide non rinuncia a rafforzare il suo impegno a sostegno di politiche di sostenibilità sociale e ambientale. E lo fa anche coinvolgendo artisti e realtà che da anni si spendono su queste tematiche. A partire da Lorenzo Gianeri aka LOLLINO (21 luglio), star internazionale della techno e fondatore di XP – #danceforchange, progetto promotore di un modello di clubbing green e sostenibile, realizzato in collaborazione con Club Futuro grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena”, che farà un vero e proprio takeover del Magazzino sul Po. Ecco dunque che quel palco sarà calcato da un altro grande nome internazionale impegnato attivamente: CHARLIE di SOUL CLAP (USA), membro di Djs FOR CLIMATE ACTION, comunità di dj che sostiene la lotta al cambiamento climatico, special guest del viaggio sonoro domenicale verso mondi sotterranei con i dj protagonisti di TUM e di Spicy Sunday: JACI, COBRA, MARCO MOU e GAMBO ad aprire il ballo per SOUL CLAP, lo special guest per questo SpicyTUM di Apolide.

IL PROGRAMMA DI APOLIDE 2023

A inaugurare il palcoscenico nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno Giovedì 20 luglio arriva l’icona mondiale della techno JEFF MILLS insieme ai musicisti JEAN-PHI DARY E PRABHUO EDOUARD in “Tomorrow Comes The Harvest”, che raduna i tre intorno alle sonorità dell’omonimo album a cui Mills ha lavorato nel 2018 insieme al pioniere dell’Afro-beat Tony Allen scomparso nel 2020.

Prima di lui, la stella del nu jazz THEON CROSS, già Sons of Kemet, con la sua versatile tuba in formazione a tre per il live di “Intra-I”. E poi lo show deflagrante degli AVALANCHE KAITO, trio che unisce le tradizioni orali del griot dell’Africa occidentale e il post-punk belga degli, per la prima volta in Italia; l’alternative band MILLAIS FLOWER HONEY; la psichedelia di SOCIETÀ COSMICA e i vincitori del Premio Fred Buscaglione 2023 HEY!HIMALAYA.

Pace, amore e tolleranza è il messaggio dei due co-headliner di Venerdì 21 luglio, entrambi protagonisti della scena elettronica internazionale: da Israele la giovane artista NOGA EREZ, impostasi sulla scena contemporanea con Off the radar (2017) l’acclamato album di debutto. Batterie e sintetizzatori fulminei, una voce avvolgente e una brillante presenza scenica assicurano un concerto di quelli che restano nella memoria. Dalla Siria l’inconfondibile suono di OMAR SOULEYMAN, eccellenza delle feste senza confini con le sue versioni elettroniche della dabka, musica tradizionale mediorientale.

La serata comincia con il sound massimalista degli irlandesi THUMPER, due batteristi e quattro chitarristi, tra le più promettenti band irlandesi del momento al loro primo live in Italia e con quello gli svizzeri SAITÜN con le loro travolgenti avventure psichedeliche. Dal panorama musicale nostrano arrivano invece l’intreccio tra dance-punk, post-disco e surrealismo di stampo kraut-rock dei PLANET OPAL e la voce di ALTEA dei Thru Collected al suo debutto solista.

Sabato 22 luglio dall’emisfero australe il cantautore e polistrumentista XAVIER RUDD, autore della super hit Follow The Sun, porta il suo stile tra reggae, world e rock, in concerto per la presentazione dal vivo del nuovo e decimo disco Jan juc moon.

Prima del suo attesissimo live, sul palcoscenico di Collegno saliranno il trio londinese KERALA DUST che presenta il nuovo album Violet Drive; BULGARIAN CARTRADER, eclettico cantante e produttore di Sofia per la prima volta in Italia; i LEATHERETTE con le loro sfuriate punk miscelate ad atmosfere jazz e suggestioni no-wave; R.Y.F., progetto solista di Francesca Morello, in una sovversiva danza del fuoco dance punk; e il dj e produttore italo canadese BRUNO BELISSIMO.

Domenica 23 luglio il protagonista è LUCIO CORSI, autore e musicista dalla cifra unica e dalla poetica altamente riconoscibile grazie al suo stile originale che mescola il rock d’autore alle sonorità folk di canzoni surreali, come ben dimostra il suo ultimo album La gente che sogna.

Ad aprire la serata, il suono contemporaneo dance punk, funk, new wave – che atterra per la prima volta nel nostro Paese – dei DEADLETTER, anticipato dal live del collettivo PIETRA TONALE, attivo in ambito di improvvisazione e ricerca musicale, e dal mix di calcio e musica dei MATERAZI FUTURE CLUB in campo con Formazione Titolare.

Gli artisti Leatherette, R.Y.F e Pietra Tonale arrivano ad Apolide grazie a Glocal Sound, vetrina della giovane musica d’autore promossa dalla Fondazione Piemonte dal Vivo mentre i giovani artisti di SofaSoGood introducono ogni giornata.

Al Magazzino sul Po ogni notte pulserà invece il cuore elettronico di Apolide, che vede la direzione artistica del producer e dj resident Alessandro GAMBO. In programma alcuni tra i più interessanti nomi, tra dj e producer, del panorama della musica elettronica nazionale ed internazionale. Oltre ai già citati LOLLINO (21 luglio) e CHARLIE di SOUL CLAP (23 luglio), il mix di suoni provenienti da culture musicali diverse con la messicana COCO MARIA (20 luglio); con KHALAB alter ego afro elettronico di Raffaele Costantino e con MA NU & INOKI (22 luglio).

Alcuni tra i più significativi resident delle notti del capoluogo piemontese arricchiscono il dancefloor sui Murazzi di Apolide: TOPPER, TRIPTEASE, 4MINA, GIULIA TR, ONDA PACIFICA & DISCO MODERNI, ALESSANDRO NIGRO E ANDREA VIETTI, COBRA, RED ROB, MARCO MOU, DEVOZIONI BALEARI E JACI.