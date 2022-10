DEPECHE MODE a Luglio 2023 in concerto negli stadi di Roma, Milano e Bologna

I Depeche Mode – presenti nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020 – hanno annunciato oggi, in occasione di un evento speciale a Berlino, la pubblicazione di nuovo album e un tour mondiale nel 2023.

Il Memento Mori Tour affiancherà infatti l’imminente 15° album in studio della band, Memento Mori, in uscita nella primavera del 2023.

Rompendo la tradizione, Dave Gahan e Martin Gore hanno svelato oggi che il tour, presentato da Live Nation, inizierà con una serie speciale di date limitate alle arene nordamericane a partire dal 23 marzo, prima che la band si diriga in Europa per il tour estivo negli stadi. Il tour toccherà l’Italia per tre imperdibili date nel 2023: il 12 luglio Stadio Olimpico – Roma, il 14 luglio Stadio San Siro – Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara – Bologna.

DEPECHE MODE – Tour 2023

12 LUGLIO – ROMA, STADIO OLIMPICO

14 LUGLIO – MILANO, STADIO SAN SIRO

16 LUGLIO – BOLOGNA, STADIO DALL’ARA



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/depeche2023

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/depeche

Presale MyLiveNation dalle ore 10.00 di giovedì 6 ottobre

Vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 7 ottobre

Parlando di Memento Mori, Martin Gore ha commentato: “Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato”. Dave Gahan ha aggiunto: “Fletch avrebbe amato questo album. Non vediamo l’ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l’ora di presentarlo dal vivo durante gli spettacoli del prossimo anno”.

Il Memento Mori Tour sarà il 19° tour dei Depeche Mode e il primo dopo oltre cinque anni. L’ultima uscita della band, il Global Spirit Tour 2017-2018, è stata la più lunga fino ad oggi ed è stata una delle tournée con i maggiori incassi dell’anno, con la band che ha suonato davanti a più di 3 milioni di fan nel corso di 130 spettacoli in Europa e Nord America.

Memento Mori sarà il 15° album in studio dei Depeche Mode e il seguito di Spirit del 2017, acclamato dalla critica, che ha raggiunto il primo posto in 11 paesi, entrando nella Top 5 in più di 20 paesi. Memento Mori sarà pubblicato in tutto il mondo nella primavera del 2023 da Columbia Records.

Avendo venduto più di 100 milioni di dischi e suonato per più di 35 milioni di fan in tutto il mondo, i Depeche Mode rimangono una forza musicale influente e in continua evoluzione. Ispirazione indelebile per fan, critici e artisti, i Depeche Mode continuano ad andare avanti, e l’album e il tour Memento Mori rappresentano l’apertura del nuovo capitolo di un’eredità impareggiabile e continua.

Photo Credit – Anton Corbijn