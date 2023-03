CYPRESS HILL in concerto il 24 agosto all’AMA Music Festival 2023

I leggendari CYPRESS HILL torneranno in Italia per un’unica data: il concerto si svolgerà all’interno di AMA Music Festival il 24 agosto 2023, presso Villa Ca’ Cornaro a Romano D’Ezzelino (VI).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3LH0tFK



Per l’occasione CYPRESS HILL celebreranno il trentennale del loro storico album “Black Sunday”, che venne originariamente pubblicato nel 1993.



CYPRESS HILL sono uno dei gruppi rap più rilevanti di ogni tempo, hanno venduto oltre 20 milioni di album in tutto il mondo e sono stati la prima band hip hop a ottenere una stella sull’iconica Hollywood Walk of Fame.

AMA Music Festival 2023

Villa Ca’ Cornaro, Romano D’Ezzelino (Vicenza)

23 agosto 2023 – Turnstile + White Lies

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/amaday1



24 agosto 2023 – Cypress Hill

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3LH0tFK



26 agosto 2023 – Yungblud

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/yungbludama