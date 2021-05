BEN HARPER: a Luglio in concerto a Marostica, Nichelino (Torino), Palmanova (Udine) e Perugia

Ben Harper aveva appuntamento con il pubblico Italiano in questa Estate 2021 e non voleva rinunciarvi nonostante tutti gli ostacoli rappresentati dalle restrizioni Covid sia sui viaggi che sulle capienze. Ha deciso così di programmare delle serate uniche, dei concerti molto speciali che lo vedranno esibirsi da solo sul palco, accompagnato solo dalle sue chitarre. I fans Italiani avranno così un’opportunità imperdibile di partecipare a uno show molto intimo che metterà in mostra ancora di più il suo talento alla chitarra del musicista Californiano.



Ben Harper suonerà tutti i principali brani del suo repertorio alternandosi tra chitarre acustiche, elettriche e slide guitar in quello che si annuncia come uno degli eventi più speciali dell’estate live Italiana.

BEN HARPER

Mercoledi 14 Luglio 2021 – Marostica (Vicenza) – Marostica Summer Festival

Giovedì 15 Luglio 2021 – Palmanova (Udine), Estate di Stelle

Venerdì 16 Luglio 2021 – Perugia, Umbria Jazz, Arena Santa Giuliana

Domenica 18 Luglio 2021 – Nichelino (Torino), Stupinigi Sonic Park



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/benharper21

Mentre a causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, le tappe del tour di Ben Harper & The Innocent Criminals sono rinviate al 2022.



BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Domenica 17 Luglio 2022 – Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

Mercoledì 3 Agosto 2022 – Cesena, acieloaperto

Giovedì 4 Agosto 2022 – Pescara, Pescara Jazz & Songs

Sabato 6 Agosto 2022 – Taormina (ME), Teatro Antico

Martedì 9 Agosto 2022 – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Giovedì 11 Agosto 2022 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto



