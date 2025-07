AFTERHOURS: due concerti ad ingresso gratuito a Cerveteri (RM) e Romano d’Ezzelino (VI)

Partito il 26 giugno scorso da Bologna con uno show sold out il “Ballate Per Piccole Iene Tour 2025”, il tour che sta ha portando gli Afterhours in giro per l’Italia, sta registrando un successo di pubblico straordinario consolidando ancora una volta il loro status di band iconica e sempre attuale nel panorama musicale italiano.

A testimonianza dell’eccezionale riscontro oltre 100.000 biglietti venduti ad oggi in tutta Italia e una serie di sold out.

Il tutto esaurito si è registrato a Bologna, Firenze, Torino, le due date all’Auditorium Parco della Musica Roma, Milano, Padova e Arezzo.

Il numerosissimo pubblico accorso in queste prime 13 date è la tangibile dimostrazione di quanto la musica degli Afterhours continui a risuonare potente, attraversando generazioni e confermandosi un punto di riferimento per il rock fatto in Italia. Ogni concerto è stato un’esplosione di emozioni e una conferma di un’intesa perfetta tra la band e i suoi fan.

Per ringraziare i fan accorsi da tutta Italia, la band ha deciso di regalare al suo affezionato pubblico due nuove date celebrative ad ingresso gratuito. Un’occasione per tornare a festeggiare questo tour unico e magico o per andarci per la prima volta se ancora non avete avuto occasione di esserci stati.

I nuovi appuntamenti sono a Cerveteri (RM) il 15 agosto all’ETRURIA ECOFESTIVAL e a Romano d’Ezzelino (VI) il 20 agosto all’AMA MUSIC FESTIVAL.

Ecco il calendario aggiornato:

25.07 – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco Della Pace

26.07 – Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

01.08 – Cagliari – Arena in Fiera

03.08 – Assisi (PG) – Suoni Controvento – Rocca Maggiore

08.08 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

10.08 – Reggio Calabria – Fatti di Musica Festival – Tempietto Arena

13.08 – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

15.08 – Cerveteri (RM) – Etruria Ecofestival *NUOVA DATA!

20.08 – Romano d’Ezzelino (VI) – AMA Music Festival *NUOVA DATA!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44QfmyV