AFTERHOURS: il tour “Ballate per Piccole Iene” parte da Bologna con un sold out memorabile

Ieri sera ha preso ufficialmente il via dal Sequoie Music Park di Bologna il tour celebrativo degli Afterhours dedicato a Ballate per Piccole Iene, uno degli album più iconici della musica rock italiana.

Un concerto sold out che ha visto sul palco la formazione storica della band guidata da Manuel Agnelli, affiancato da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

In scaletta brani che hanno segnato intere generazioni, da Ballata per la mia piccola iena a Male di miele, passando per Non è per sempre e Voglio una pelle splendida, fino all’omaggio a De André con La canzone di Marinella.

Ristampa speciale per i 20 anni dell’album

Per celebrare l’anniversario, è uscita il 6 giugno 2025 una ristampa speciale di Ballate per Piccole Iene (USM / Universal Music Italia), disponibile in vinile nero, CD, e in edizione limitata in vinile marmorizzato rosso mattone (esclusiva Discoteca Laziale). Ogni formato include un poster celebrativo con le quattro copertine originali realizzate da Guido Harari e l’artwork firmato da Thomas Berloffa, che ha curato anche la nuova veste grafica.

L’album, registrato tra Catania e Milano, fu co-prodotto da Manuel Agnelli e Greg Dulli (Afghan Whigs, Twilight Singers), con missaggi di John Parish (PJ Harvey) e la collaborazione di Hugo Race. È stato rimasterizzato da Giovanni Versari per questa nuova edizione.

Clicca qui per vedere le foto degli Afterhours in concerto a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

AFTERHOURS – la scaletta del concerto di Bologna

La sottile linea bianca

Ballata per la mia piccola iena

È la fine la più importante

Ci sono molti modi

La vedova bianca

Carne fresca

Male in polvere

Chissà com’è

Il sangue di Giuda

Il compleanno di Andrea

Encore 1:

La canzone di Marinella (cover De André)

Strategie

Germi

Lasciami leccare l’adrenalina

Dea

La verità che ricordavo

Male di miele

Quello che non c’è

Encore 2:

Non si esce vivi dagli anni ’80

Padania

Bye Bye Bombay

Encore 3:

Non è per sempre

Voglio una pelle splendida

Il tour, che si concluderà a metà agosto, toccherà alcune delle location estive più importanti d’Italia: