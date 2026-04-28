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AFTERHOURS: raddoppiano le date di NONANTOLA (MO), ROMA e MILANO per “Quello che non c’è – tour 2027”

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Manuel Agnelli_credits Ruggeri Marchioni
Manuel Agnelli_credits Ruggeri Marchioni

La risposta del pubblico all’annuncio del QUELLO CHE NON C’E’ – TOUR 2027 è stata straordinaria. A grande richiesta raddoppiano le date di Nonantola (MO, 23 gennaio), Roma (18 febbraio) e Milano (25 febbraio).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44QfmyV

Il QUELLO CHE NON C’E’ – TOUR 2027 porterà gli AFTERHOURS in tour nelle principali città europee e italiane tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri “My Bit Boy” (1987) che sancì l’esordio del gruppo e i 25 anni dell’album “Quello che non c’è” (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana. 

Pubblicato nel 2002, “Quello che non c’è” segue due dischi fondamentali – “Hai paura del buio?” e “Non è per sempre” – che avevano definito la traiettoria artistica della band e consolidato il progetto come una delle realtà più solide e riconoscibili del panorama alternativo nazionale. Con “Quello che non c’è”, gli AFTERHOURS compiono un ulteriore passo decisivo che li consacrerà definitivamente portandoli al centro della scena rock italiana. 

Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”, così Manuel Agnelli, con parole che suonano più attuali che mai, presentava all’epoca i 9 brani del disco, un album che spiazzò tutti, sia per i testi cupi e introspettivi sia per la parte musicale che lo ha reso un lavoro senza tempo. 
A distanza di venticinque anni, i temi, le narrazioni e le atmosfere cardine di quel disco non hanno perso forza, ma anzi risuonano attualissime, se non più urgenti e riconoscibili. L’inquietudine esistenziale, il senso di disillusione, il rifiuto verso la realtà vuota e distorta: i nove brani sembrano parlare al presente e confrontarsi con il disagio contemporaneo. È proprio questa capacità di attraversare il tempo mantenendo intatta la sua carica emotiva e critica a rendere “Quello che non c’è” un’opera non solo significativa del suo momento storico, ma un riferimento ancora vivo, capace di dialogare con nuove generazioni.

Gli AFTERHOURS, che negli anni hanno mantenuto saldamente il loro ruolo centrale nel panorama musicale italiano consolidando, laddove ce ne fosse ancora bisogno, lo status di band iconica e il ruolo di leader del rock fatto in Italia, daranno il via al tour da Amsterdam per poi proseguire a Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino, continuando per Nonantola (Mo), ZurigoBrescia, Padova, Firenze, Vanaria Reale (To), Napoli, Cesena, Roma e chiudere nella loro Milano
Dopo lo straordinario successo del tour di “Ballate Per Piccole Iene”, che lo scorso anno ha raccolto davanti agli AFTERHOURS oltre 100 mila spettatori in occasione dei festeggiamenti per i vent’anni dell’album, la formazione vedrà accanto al frontman Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista). 

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44QfmyV

12 gennaio 2027 – Amsterdam, Melkweg
13 gennaio 2027 – Bruxelles, La Madeleine
15 gennaio 2027 – Londra, Islington Assembly Hall
17 gennaio 2027 – Parigi, Bal Chavaux
19 gennaio 2027 – Berlino, SO36          
22 gennaio 2027 – Nonantola (Mo), Vox Club                      
23 gennaio 2027 – Nonantola (Mo), Vox Club                      NUOVA DATA
26 gennaio 2027 – Zurigo, Volkshaus
29 gennaio 2027 – Brescia, Teatro Clerici
30 gennaio 2027 – Padova, Gran Teatro Geox
02 febbraio 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
05 febbraio 2027 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia
11 febbraio 2027 – Napoli, Casa della Musica 
13 febbraio 2027 – Cesena, Pala BCC Romagnolo
17 febbraio 2027 – Roma, Atlantico                                      
18 febbraio 2027 – Roma, Atlantico                                      NUOVA DATA
24 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz                                      
25 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz                                      NUOVA DATA

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