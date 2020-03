SUBSONICA: le nuove date del “Microchip Temporale Club Tour”

A seguito della recente ordinanza emanata dal governo, slittano alcune date del “Microchip Temporale Club Tour”. I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Lo show in programma a Brescia è in via di riprogrammazione. Seguiranno a breve maggiori informazioni.

Il 22 Novembre 2019 è uscito “Microchip Temporale” (Sony Music), il nuovo album della band che, a vent’anni dalla pubblicazione del disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, riavvolge il filo della storia. “Microchip Temporale” è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” realizzato in complicità con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: ACHILLE LAURO, COEZ, COMA_COSE & MAMAKASS, COSMO, ELISA, ENSI, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GEMITAIZ, MOTTA, M¥SS KETA, NITRO, LO STATO SOCIALE e WILLIE PEYOTE.

Dal 20 dicembre 2019 è disponibile in radio “TUTTI I MIEI SBAGLI”, il singolo nella nuova versione realizzata con Motta, estratto da “Microchip Temporale”. Il brano rappresenta una testimonianza della veste più acusticamente rock di “Tutti i miei sbagli”. Il timbro penetrante, ambiguo e profondo di Motta, insieme alla sua estensione che, in questa versione, trova tutto lo spazio per esprimersi al meglio, rendono questa rielaborazione uno dei momenti più intensi del disco.

SUBSONICA – Microchip Temporale Club Tour

04.04 Trezzo s/Adda (Mi), Live Club – Sold Out

05.04 Padova, Hall – Sold Out

08.04 Milano, Alcatraz – Sold Out

09.04 Milano, Alcatraz

10.04 Pordenone, Fiera Padiglione 5 – Sold Out

15.04 Roma, Atlantico

16.04 Roma, Atlantico

17.04 Nonantola (Mo), Vox – Sold Out

18.04 Marghera (Ve), Centro Sociale Rivolta

23.04 Napoli, Common Ground

24.04 Mosciano Stazione (Te), Pin Up

25.04 Modugno (Ba), Demodè Club

28.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia – Sold Out

29.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia – Sold Out

30.04 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

02.05 Senigallia (An), Mamamia

06.05 Firenze, Tuscany Hall

07.05 Perugia, Afterlife

08.05 Nonantola (Mo), Vox – Sold Out