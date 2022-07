WILLIE PEYOTE: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

Con il suo “Pornostalgia Tour” Willie Peyote ha fatto approdo sul palco del Milano Summer Festival.

L’artista torinese assieme alla sua Orchestra Sabauda Precaria è salito sul palco con una consapevolezza ormai consolidata da anni di carriera e infatti l’interazione con il pubblico ne è la prova, Guglielmo parla con i fan, introduce le canzoni, racconta aneddoti divertenti sulla sua musica e sui suoi compagni di palco come se fosse davanti ad una birra con gli amici di sempre.

Il live è una sintesi della sua carriera, con pezzi che spaziano dal suo recente “Pornostalgia” uscito l’8 aprile ai brani più classici della sua discografia.

In apertura al concerto Claudym e Michael Sorriso.

WILLIE PEYOTE: la scaletta del concerto di Milano

Fare schifo

Quando nessuno ti vede

Willie Pooh

Metti che domani

L’effetto sbagliato

Il furto della passione

All You Can Hit

Turismi

Miseri

Portapalazzo

I cani

La casa dei fantasmi

With My Own Two Hands (Ben Harper cover)

Io non sono razzista ma…

Aglio E Olio (Fulminacci cover)

Le chiavi in borsa

Prima

La colpa al vento

La tua futura ex moglie

Ottima scusa

Small Worlds (Mac Miller cover)

Mai dire mai (la locura)

C’era una Vodka

Robespierre

Sempre lo stesso film

Mango

Semaforo

Che bella giornata