VASCO ROSSI: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

L’Estate dei concerti è ufficialmete iniziata a Torino, sotto il segno di Vasco Rossi, che ha acceso lo Stadio Olimpico Grande Torino con la prima delle due date sabaude del suo “Vasco Live Duemilaventicinque”.

Un evento che è andato oltre il semplice concerto, trasformandosi in una vera e propria catarsi collettiva e un “esperimento emotivo” per le migliaia di fan accorsi.

Il Komandante, come sempre, ha saputo creare un’atmosfera unica, dove le lacrime, le urla e le mani al cielo si sono fuse in un’unica, potente entità. Vasco stesso ha dichiarato che questo tour vuole “celebrare la vita”, definendolo un “concerto di luce” in un periodo buio.

Vasco ha ribadito il significato di “Vita Spericolata”, brano programmaticamente posto in apertura del live, come un invito a “raccogliere il massimo dall’esistenza”, e non un inno alla dissoluzione.

l gran finale è stato affidato all’immancabile “Albachiara”, chiudendo oltre due ore e mezza di pura energia.

Vasco Rossi ha dimostrato ancora una volta il suo legame indissolubile con il suo pubblico, salutando personalmente i fan accampati da giorni fuori dallo stadio, definendoli “degli eroi”.

Il “popolo straordinario del rock” ha risposto con un’adorazione incondizionata, cantando ogni parola e vivendo il concerto come una seduta pubblica di terapia, un rito laico dove la musica si fa confessione e condivisione.

Clicca qui per vedere le foto di Vasco Rossi in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Vasco Rossi: la scaletta del concerto di Torino

Vita spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Vivere

Mi si escludeva



Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile



Interludio 2025



Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò



La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire…

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara