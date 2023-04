TURIN BRAKES + Dog Byron: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

E’ partito dal CAP 10100 di Torino il tour in Italia dei TURIN BRAKES, l’acclamata band londinese proseguirà poi con altri 4 concerti in Italia insieme alla band italo/tedesca Dog Byron come special guest.

Nel 2022 i Turin Brakes, quartetto di South London composto da Olly Knights, Gale Paridjanian, Rob Allum e Eddie Myer, hanno pubblicato il loro nono album in studio, Wide-Eyed Nowhere: “Abbiamo sorpreso noi stessi con quello che è venuto fuori; una serie di canzoni più dolci e groovy che non hanno fretta di essere altro che loro stesse.”

I Turin Brakes hanno pubblicato l’Lp Optimist, candidato al Mercury Prize, nel marzo 2001 certificato disco D’Oro nel Regno Unito, seguito da Ether Song del 2003, che contiene il singolo Pain Killer (Summer Rain) che ha raggiunto la top 5 hit del Regno Unito. Da allora la band ha collezionato sette singoli da top 40, sette album da top 40 e oltre un milione di dischi venduti in tutto il mondo.

Recenti recensioni di chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo descrive i loro concerti come “un’esibizione formidabile con canzoni altrettanto micidiali“, mentre una recensione entusiastica dell’ultimo disco del Sunday Times afferma che la band “continua a eccellere“.

Dog Byron è un gruppo rock di Roma/Berlino fondato nel 2010 dal musicista italiano Max Trani. La band ha guadagnato uno slancio iniziale grazie al loro suono personale caratterizzato da una simbiosi tra roots blues e il suono grunge degli anni ’90. “Open” è il nuovo album uscito lo scorso aprile.

Clicca qui per vedere le foto dei Turin Brakes in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto)

TURIN BRAKES: la scaletta del concerto di Torino

Isolation

Up For Grabs

The Door

Future Boy

Into The Sun

Keep Me Around

We Were Here

World Like That

Long Distance

Last Chance

Pain Killer

Fishing for a Dream

Black Rabbit



Encore:

Something in My Eye

No Rainbow

Underdog (Save Me)

Feeling Oblivion

Slack