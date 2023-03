TONINO CAROTONE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

A pochi giorni dall’uscita del nuovo disco “Etiliko Romantico”, Tonino Carotone è approdato a Hiroshima Mon Amour la sera di venerdì 17 marzo 2023 con l’Etiliko Romantico Tour 2023.

Tonino Carotone continua la sua navigazione controcorrente, lontano dalle mode e coerente ai suoi valori. Cantato in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e greco), il nuovo progetto discografico lo trasporta ancora una volta tra la gente, nei quartieri popolari, seduto al bar raccontando e ascoltando storie di vita.

“Etiliko Romantico” (la lettera k volutamente a sottolineare l’origine greca delle due parole) celebra il suo amore per l’Italia e più in generale per i paesi del Mediterraneo oltre ad evidenziare la sua devozione nei confronti della vita e la propria vicinanza agli ultimi.

In questo nuovo album tanti artisti ed amici hanno accompagnato l’istrionico musicista spagnolo, da Gino Paoli a Piotta, dal Piccolo Coro dell’Antonino a Markos Koumaris (Locomondo), da Pietra Montecorvino ad Alessandro Stefana (Vinicio Capossela), da Lorenzo Hengeller a JhonnyBoy, da Laura Furci a Mimmo Epifani ed il Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni fino a Piluka Aranguren, Bolla Trio e molti altri musicisti internazionali.

Partecipando alle incisioni delle canzoni racchiuse in “Etiliko Romantiko” ognuno di loro ha sancito un’amicizia, un legame che passa attraverso la musica e la vicinanza ai temi cari a Tonino Carotone: gli ultimi, gli emarginati, il Mediterraneo con le sue culture, oltre ovviamente alla vita ed alla voglia di fare festa.

Antonio De La Cuesta in arte Tonino Carotone è un artista internazionale. Nasce a Burgos (Castiglia e León) e cresce in un sobborgo di Pamplona ascoltando la radio e guardando la tv. È da sempre innamorato della musica italiana. Si ispira a Fred Buscaglione per il look e a Renato Carosone per lo pseudonimo.

Clicca qui per vedere le foto di Tonino Carotone a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto)

TONINO CAROTONE: la scaletta del concerto di Torino

Beat Girl

Noria

Ultimo cliente

Che notte

Porfirio Villarosa

La Abuela

Se fuerza la maquina

L’amore non paga

Vita clandestina

Borracho

Tuyo

Anamour

Amor sin tregua

No dollar

Ragazzo di strada

Carcelero

Me cago en el amor

La trampa



Enchore



Cielo in una stanza

No funziona

Buonasera signorina

