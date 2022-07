THE SMILE: le foto e la scaletta del concerto di Milano

The Smile, la band composta da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet, ha pubblicato a maggio l’album di debutto A Light For Attracting Attention.

Il loro recente concerto al Primavera Sound a Barcellona è stato commentato da Julian Casablancas (The Strokes) così: “Ieri mi è letteralmente esplosa la testa, il miglior concerto che abbia visto dopo ANNI”.

Prodotto da Nigel Godrich e contenente i singoli “You Will Never Work In Television Again”, “Skrting On The Surface”, “Pana-vision”, “Free In The Knowledge” e “Thin Thing”, in A Light For Attracting Attention sono presenti gli archi della London Contemporary Orchestra e un’intera sezione di ottoni di musicisti jazz inglesi tra cui Byron Wallen, Theon e Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde.

Il tour europeo dei The Smile è iniziato il 16 maggio 2022 in Croazia e terminerà con 5 date in Italia e un ultimo concerto il 20 luglio in Sicilia a Taormina.

Clicca qui per vedere le foto di The Smile in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

THE SMILE – la scaletta del concerto di Milano

Pana-Vision

Thin Thing

The Opposite

Speech Bubbles

Free in the Knowledge

A Hairdryer

Waving a White Flag

Colours Fly (with Robert Stillman)

We Don’t Know What Tomorrow Brings

Skrting on the Surface

Under the Pillow (New song debut)

The Smoke

You Will Never Work in Television Again (with Robert Stillman)

Encore:

The Same

Bending Hectic

Just Eyes and Mouth

Feeling Pulled Apart by Horses (Thom Yorke song)

THE SMILE – le prossime date

15 luglio 2022 – Piazza Trento Trieste, Ferrara

17 luglio 2022 – Arena Sferisterio, Macerata

18 luglio 2022 – Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica, Roma

20 luglio 2022 – Teatro Antico, Taormina