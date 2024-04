SUBSONICA: foto e scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Subsonica 2024 Tour” – Il Tour nei Palasport

I Subsonica, i cinque musicisti torinesi che negli anni hanno sperimentato ogni sfumatura della musica elettronica, si sono esibiti ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze per la penultima data del loro nuovo tour nei palasport italiani.

Questa nuova tournée è stata prodotta da Live Nation a sostegno del nuovo album “Realtà Aumentata” uscito all’inizio dell’anno. Sette date in sette palasport italiani, nel mese di Aprile, in cui i Subsonica hanno presentato alcune delle canzoni presenti nel loro nuovo lavoro in studio senza dimenticare alcuni dei brani più famosi che li hanno resi celebri nel corso di questi 27 anni di carriera.

I Subsonica a Firenze

Il pubblico fiorentino è particolarmente legato alla band torinese e proprio Boosta, introducendo “Il Centro della Fiamma”, ha ricordato un lontano concerto dei Subsonica alle Cascine di Firenze, ben ventiquattro anni fa, chiedendo chi tra il pubblico presente ieri fosse stato presente anche a quello storico concerto.

Infatti, tra le persone presenti, era molto facile riconoscere i primissimi fan del gruppo che, attraverso la voce di Samuel, non ha mancato di ringraziare chi aveva comprato il loro primo disco e che lo ha fatto ascoltare agli amici permettendo la divulgazione della loro musica e così la crescita esponenziale della band.

Al pubblico più giovane, addirittura a chi stava assistendo per la prima volta a un loro concerto, i ragazzi hanno dato un caloroso benvenuto e l’augurio di divertirsi con la loro musica.

Il divertimento ieri sera non è certo mancato, con un pubblico intento a ballare e saltare a ritmi serratissimi, continuamente spinti a cantare e battere le mani da Samuel e Boosta. Tutto questo nel pieno spirito di quello che da sempre ha contraddistinto i live dei Subsonica, ovvero qualcosa che deve essere vissuto come momento di fortissima connessione tra i membri stessi della band e tra la band e il resto delle persone che, seguendoli, scelgono di fare parte di una storia che continua a essere scritta su ogni palco, ad ogni singolo e irripetibile concerto.

Gli Ospiti del Tour

In ognuna di queste date, nella parte finale dello spettacolo, i Subsonica hanno ospitato Ensi, rapper torinese che ha collaborato con la band in alcuni brani contenuti in “Realtà Aumentata”. Ieri sera, così come per la data di Bologna e quella di stasera a Torino, sul palco si è ritagliato un piccolo momento anche Fabio Celenza, musicista e autore di doppiaggi parodistici comico-nonsense.



Lo show, complessivamente, ha puntato a vincere la sfida di esaltare le caratteristiche di ogni singolo dei cinque artisti in un equilibrio perfetto, grazie alle diverse pedane del palco che costantemente cambiavano l’altezza di esibizione per ognuno di loro, creando interessanti geometrie, il tutto completato da un gioco di schermi mobili su sui venivano proiettate immagini, ed elementi di visual art, per tutta la durata del concerto.

SUBSONICA – La Scaletta del Tour

Cani Umani

Mattino Di Luce

Pugno Di Sabbia

Africa Su Marte

Cose Che Non Ho

Veleno

Aurora Sogna

Liberi Tuttu

La Glaciazione

Discolabirinto

Nuvole Rapide

Il Centro Della Fiamma

Missili E Droni

Dentro I Miei Vuoti

Giungla Nord

Universo

Il Cielo Su Torino

Scoppia La Bolla

Numero Uno (Ensi Cover)

Aspettando Il Sole (Neffa Cover)

Nessuna Colpa

Il Diluvio

Lazzaro

Benzina Ogoshi

L’ Odore

Tutti I Miei Sbagli

Strade