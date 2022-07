SAMANTHA FISH: le foto del concerto al Festival Dal Mississippi al Po a Piacenza

Foto di Andrea Ripamonti

SAMANTHA FISH, l’astro nascente del blues d’oltreoceano, ha suonato ieri sera dal vivo in Italia al “Dal Mississippi Al Po” di Piacenza, presso Ex Convento Santa Chiara.

“Faster” è il settimo album in studio della cantautrice americana, rilasciato il 10 settembre 2021 per Rounder Records. Nel corso della sua carriera di artista pluripremiata, la cantante / cantautrice / chitarrista SAMANTHA FISH conferisce un potere straordinario alla sua auto espressione, catturando il suo mondo interiore in riff infiammabili, ritmi viscerali e lavori vocali da brivido. Nel suo nuovo disco ha unito le forze con il super produttore Martin ‘Cherry Cherry Boom Boom’ Kierszenbaum (Lady Gaga, Sting, Sheryl Crow) e ha raggiunto ancora più intensità nel suo elettrizzante marchio di blues / rock & roll. Il famoso producer ha co-scritto otto delle dodici nuove canzoni dell’album spronando la musicista di Kansas City a sfidare il proprio genere musicale perfezionando il suo marchio e lanciarsi in un nuovo e audace territorio sonoro. In questo viaggio SAMANTHA FISH è accompagnata dal leggendario batterista Josh Freese (Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, The Replacements) e dal bassista Diego Navaira dei The Last Bandoleros, in un lavoro irresistibilmente galvanizzante ed emotivamente crudo allo stesso tempo.

Rivelando l’affinità dell’artista con gli eroi del blues del Mississippi del Nord come RL Burnside e iconoclasti selvaggiamente fantasiosi come Prince, il nuovo album segue “Kill or Be Kind” del 2019 (il debutto su Rounder Records) e incarna una sfrenata energia fedele al suo nucleo emotivo. Il lavoro include i singoli “Twisted Ambition”, “All Ice, No Whisky”, “Better Be Lonely” e “Faster”.

Nel corso degli anni, SAMANTHA FISH ha mantenuto la sua reputazione di fenomenale artista dal vivo, confermata con il sold out show a Milano nel 2019 e pubblicato ripetutamente album acclamati dalla critica che hanno mostrato il suo spirito creativo irrequieto portandola costantemente in nuove ed entusiasmanti direzioni musicali. Il New York Times ha definito l’artista, “Un’impressionante chitarrista blues che canta con dolce potenza” e “Uno dei giovani talenti più promettenti del genere“. Il giornale della sua città natale, il Kansas City Star, ha scritto: “Samantha Fish ha sfondato la porta del patriarcale blues club e mostra più immaginazione e creatività di quanto alcuni veterani del blues abbiano esibito nel corso delle loro carriere“.

SAMANTHA FISH – “Faster” (Official Video) > https://youtu.be/7deWpfw-sHg

Clicca qui per vedere le foto di Samantha Fish al Festival Dal Mississippi al Po a Piacenza (o sfoglia la gallery qui sotto).