SAMANTHA FISH insieme a JESSE DAYTON: esce il 19 maggio l’album “Death Wish Blues”

La potenza incarnata del blues Samantha Fish e lo straordinario artista Jesse Dayton svelano il travolgente singolo “Death Wish” dall’album Death Wish Blues (in uscita il 19 maggio su Rounder Records), frutto del loro sodalizio.

I due artisti saranno in data unica in Italia domenica 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano, biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3mmhGd4

Forte come un cazzotto grazie (anche) alla voce grintosa e quasi feroce di Samantha Fish, il singolo “Death Wish” è la perfetta introduzione all’album, in cui collidono blues, soul, punk, funk e un rock-and-roll sporco al punto giusto. Il video di “Death Wish” cattura quel lato oscuro e ruvido di Fish e Dayton, protagonisti di una torbida storia di assassinio in una Hollywood retrò.

Death Wish Blues prende le mosse dall’EP siglato dal duo nel 2022, Stardust Sessions, una raccolta con cover molto originali di “Brand New Cadillac”, “I’ll Be Here in the Morning” e “Feelin’ Good”. La loro innegabile affinità elettiva dimostrata in quell’occasione è sfociata in una seduta di registrazione alla Applehead Recording & Production di Woodstock, con la produzione affidata all’inimitabile Jon Spencer. L’esperienza di Spencer era in sintonia perfetta con le idee che Fish e Dayton avevano riguardo all’album, incentrate sul blues ma con il proposito dichiarato di forzare i limiti del genere. Dayton ha dichiarato: “Per questo album volevamo sì rimanere sul terreno del blues, traendo ispirazione da gente come Albert King e Magic Sam per quanto riguardava le parti di chitarra solista, ma anche divertirci spingendoci in territori nuovi, fuori rotta e fuori controllo”. Con l’aggiunta di Kendall Wind (basso), Mickey Finn (tastiere) e Aaron Johnston (batteria), Death Wish Blues è stato registrato – per lo più dal vivo, con pochi ritocchi – in sole dieci intense giornate.

Dagli accordi e dal testo aggressivi di “Death Wish” si passa alla groovy e ipnotica “Down In the Mud”, dove Fish e Dayton duettano con voci filtrate, mentre “Trauma” si spinge con slancio nella classica situazione del cuore infranto. L’album offre anche momenti più allegri, e “Supadupabad” spicca grazie al testo spensierato in un panorama dominato per il resto dal blues-funk. “No Apology” vede la voce di Fish un po’ più morbida, ma l’impatto non è meno devastante mentre narra la lotta per salvare un amore difficile. L’album si chiude con la tenera canzone d’amore “You Know My Heart”, che bene mette in risalto l’intesa perfetta e telepatica della coppia Fish & Dayton.

Originaria di Kansas City (in Missouri), Samantha Fish è una delle vere forze trainanti del blues di oggi, una star dei festival in cui cattura il pubblico grazie sia alle sue doti di chitarrista che alla sua voce potente. Vincitrice di premi quanto instancabile performer, si esibisce in 200 spettacoli all’anno, sia in patria che all’estero. “Death Wish Blues” è il suo settimo album.

Jesse Dayton vanta un curriculum d’eccezione in più ruoli: acclamato solista, collaboratore di artisti come Johnny Cash, Waylon Jennings e Duff McKagan, chitarrista in tour con la band punk X, compagno di squadra con Rob Zombie nelle colonne sonore dei suoi iconici film horror e come conduttore radiofonico per la testata in streaming Gimme Country.

