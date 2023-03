Death Wish Blues: intervista a SAMANTHA FISH e JESSE DAYTON

La potenza del blues Samantha Fish e lo straordinario artista Jesse Dayton arrivano in Italia domenica 2 Aprile per presentare in concerto ai Magazzini Generali di Milano l’album Death Wish Blues in uscita a maggio.

Ne abbiamo approfittato per chiacchierare con questi due incredibili musicisti:

JESSE DAYTON

Cosa ha ispirato, te e Samantha Fish, per creare il vostro album “Death Wish Blues”?

Entrambi l’abbiamo vissuto come un’opportunità per fare qualcosa di fresco e nuovo con il genere della blues rock music.

Il vostro primo progetto insieme è stato “Stardust Sessions EP”: come vi siete incontrati e deciso di collaborare?

Samantha ed io ci siamo incontrati quando lei ha fatto da apertura per me 12 anni fa nella sua città natale di Kansas City in un locale chiamato Knuckleheads. Siamo sempre rimasti in contatto l’uno con l’altro e ci siamo incontrati al mio spettacolo a New Orleans, dove mi ha chiesto se volevo scrivere delle canzoni insieme a lei. Ma la prima cosa che abbiamo fatto è stata entrare in uno studio di registrazione e registrare alcune cover di The Clash, Magic Sam e Townes Van Zandt.

Qual è stata l’ispirazione dietro la prima traccia dell’album “Death Wish”, e come ha funzionato il processo di collaborazione per questa canzone?

Samantha ha canticchiato una melodia per la canzone nel suo telefono e me l’ha mandata. Stavo guardando vecchi film noir di crimine americano come Double Indemnity e Sunset Blvd che hanno ispirato il testo. Ho visto la storia come un’incoraggiamento alle donne contro gli uomini che ne approfittano. Poi è intervenuto un altro autore, Jim McCormick, che ci ha aiutato a mettere insieme il tutto.

In che modo il lavoro di produzione di Jon Spencer ha migliorato il suono dell’album e contribuito al genere blues?

Non volevamo il solito vecchio suono blues degli anni ’90, come quello post Led Zeppelin e Stevie Ray Vaughan. Certo, amiamo gli Zeppelin e Stevie Ray, ma abbiamo visto questo come un’opportunità per Jon Spencer di fare qualcosa di diverso. Jon ha veramente fatto un album di blues funky ad alta energia degli anni ’70 con influenze punk e alternative che pensiamo sia davvero diverso e cool!

Come hai bilanciato il tema basato sul blues dell’album con il desiderio di sperimentare e portare il suono da qualche parte di nuovo e diverso?

Sapevamo che la struttura degli accordi non sarebbe stata tradizionale blues come il 12 bar o quello che sentiresti da una band blues in un locale. Sapevamo che il blues sarebbe stato più un’influenza che farci fare un album “blues”. Ma se ascolti le parti di chitarra solista su queste canzoni rock, è praticamente Albert King, Freddie King e lo stile di chitarra del North Mississippi. È un ibrido di blues e musica rock and roll.

Siamo nel 2023 e il mondo non ha bisogno di un altro chitarrista che imita le leggende del blues… abbiamo bisogno di onestà e immaginazione.

SAMANTHA FISH

La tua musica viene spesso descritta come una fusione di blues, rock e soul. Come hai sviluppato il tuo suono unico e quali artisti ti hanno influenzato di più?

Adoro fare dischi che sono legati ad un particolare stile. Sono stato fortunata ad avere l’opportunità di perseguire varie idee e generi, rimanendo sempre fedele a me stessa. Mi piace crescere con ogni disco e spingermi oltre, ma tutto suona ancora come Samantha.

Molto del mio suono, lo attribuisco a anni e anni di suonare e ascoltare musica. La mia voce è la mia voce, non importa cosa sto esprimendo. Il modo in cui suono la chitarra… potrei essere ispirato da uno dei miei eroi, certo… ma il tutto passa ancora attraverso questo filtro.

Il filtro ha molto a che fare con lo stile personale, dall’educazione musicale ricevuta, dalla mia fisicità e dal mio approccio allo strumento. Voglio sentire una voce unica che viene dal cuore e dall’anima.

Sei in tour e suoni musica professionalmente da molti anni ormai. Quali sono state alcune delle sfide più grandi che hai affrontato lungo il percorso e come le hai superate?

Questa industria richiede molto da te. Lunghe ore nei locali, giorni infiniti in tour, tempo lontano dalle persone a cui vuoi bene… anche quando sei a casa la tua mente è sempre in questo mondo. È un lavoro 24/7.

Credo che la cosa più difficile da fare sia trovare equilibrio. Equilibrio nelle relazioni, dedicare tempo al self-care… C’è sempre pressione esterna come artista. Bisogna imparare a dire no quando è necessario. Fidarsi dei propri istinti.

Si riflette anche sul lato creativo… Rimanere fedele a se stessi e al proprio suono, ma anche crescere come artista. Trovare equilibrio in tutte le cose è difficile.

Il tuo ultimo album, “Faster”, presenta molti temi potenti e di emancipazione, in particolare legati all’esperienza delle donne. Puoi parlare dell’ispirazione dietro l’album e di ciò che spera che gli ascoltatori ne traggano?

Ho iniziato a lavorare all’album durante la pandemia. Ho incontrato Martin Kierszenbaum in estate e ha prodotto “Faster”. Avevo già iniziato a scrivere per il nuovo album, ma tutto quello che avevo scritto era deprimente e non era il messaggio che volevo mandare al mondo. Quando ho iniziato a lavorare con Martin, ho trovato il suo spirito positivo molto ispirante ed è stato facile scrivere con lui. Abbiamo scritto insieme diverse canzoni. Volevo creare qualcosa di ad alta energia ed entusiasmante. Martin ha un’incredibile esperienza nella musica pop, ha lavorato con alcuni dei grandi (Gaga, Sting, Madonna, ecc.). Ha aiutato queste canzoni a prendere vita in modo straordinario. Questo album era l’unica cosa che potevo controllare in quel momento, non potevamo fare tour, non potevamo suonare… quindi ho scritto di emancipazione e di come volevo sentirmi. È stato davvero curativo per me… poi finalmente uscire e suonare quelle canzoni, e vedere le persone cantare insieme, spero che sia stato curativo anche per gli altri.

Le tue esibizioni dal vivo sono conosciute per la loro energia e spontaneità. Come riesci a mantenere i tuoi spettacoli freschi e coinvolgenti, anche dopo aver suonato le stesse canzoni più volte? E cosa ti piace di più di suonare dal vivo di fronte a un pubblico?

C’è qualcosa di speciale nell’esibirsi davanti a un pubblico. C’è un’energia che non può essere duplicata o sostituita. Mi nutro dell’energia della folla, potrei suonare una canzone per la prima o centesima volta… ma se il pubblico è coinvolto, sembra una sensazione nuovo. Mi piace poter portare le persone in un viaggio e mi piace perdermi nella musica. Non diventa mai noioso.

SAMANTHA FISH + JESSE DAYTON

Domenica 2 Aprile 2023 – MILANO

@ Magazzini Generali – Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano MI

