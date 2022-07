SALMO is back: il “Flop Tour 2022” è una bomba sonoro-visiva

Se in Italia c’è qualcuno che è davvero in grado di alzare il livello della musica contemporanea in circolazione questo è Salmo. Tornato dal vivo venerdì 01 luglio con la data zero del “Flop Tour 2022” allo Stadio Comunale di Bibione, il rapper sardo non si risparmia un secondo sul palco, garantendo ai presenti uno spettacolo studiato nei minimi dettagli che fa davvero ben sperare chi parteciperà alla prossima data in programma il 06 luglio a San Siro, luogo consacrato a prova del fuoco per gli spettacoli live.

Il “Flop Tour” celebra degnamente l’omonimo album uscito nell’autunno 2021, scritto durante un periodo non semplice per Salmo tra i problemi di natura personale e l’assenza forzata da pandemia che, tra le altre cose, aveva costretto anche allo spostamento stesso del tour negli stadi, e trasmette tutto il senso di rivincita e voglia di ripartire di cui ognuno di noi sente il bisogno, ma senza fermarsi qui.

Lo show propone infatti anche un potentissimo condensato di tutta la storia di Salmo e della sua capacità creativa, dalle sonorità hardcore degli esordi al flow Machete, passando per gli intermezzi di hip hop old school, dubstep ed elettronica.

Il tutto sapientemente dosato e caricato da una scenografia essenziale ma impattante, con la grande maschera a centro palco sostituita per un intermezzo di puro dj set dalla sagoma della Cadillac bianca usata nell’iniziativa di guerrilla marketing messa in scena alla Stazione Milano Centrale per promuovere l’uscita di “Flop”. L’entourage di Salmo ha saputo poi creare e mettere in sequenza una serie di effetti light & visual art con un numero impressionante di contenuti tutti diversi tra loro e di altissima qualità, in grado di conferire ad ogni pezzo l’atmosfera perfetta. E’ il caso di “Vivo” con la proiezione in bianco e nero del parlato interpretato da Josafat Vagni che per due minuti ha sospeso il tempo ammutolendo lo stadio intero.

Se lo avevamo già compreso dall’ascolto di “Flop”, la prova del nove del live lo ha confermato: Salmo è diventato un artista completo ed è suo lo scettro del crossover italiano.

Grazie alle sue basi e alla scelta di portare sul palco chitarre, basso e batteria, tra l’altro suonati magistralmente in “Daytona”, è l’unico artista in grado di far ascoltare del metal anche a chi il metal non sa cosa sia, piazzandoci sopra testi fatti per essere urlati dal vivo coinvolgendo i presenti dal primo minuto alla fine; se non è crossover questo!

Il palco e il contatto diretto con il suo pubblico sono la dimensione naturale di Salmo, lo si vede dal sorriso che gli spunta sul volto quando si avvicina alla folla con cui parla, gioca, non perde occasione per assicurarsi che sia tutto ok; per assaporarne a pieno l’evoluzione artistica un salto a una delle date del “Flop Tour 2022” quest’anno è davvero d’obbligo.

SALMO – prossime date Flop Tour 2022

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/salmo-flop



6 luglio Milano, San Siro

17 novembre Firenze, Mandela Forum

20 novembre Mantova, Grana Padano Arena

22 novembre Padova, Kioene Arena

25 novembre Bologna, Unipol Arena

26 novembre Livorno, Modigliani Forum

29 novembre Roma, Palazzo dello Sport

2 dicembre Bari, PalaFlorio

6 dicembre Eboli (Sa), PalaSele

9 dicembre Pesaro (Pu), Vitrifrigo Arena

12 dicembre Milano, Mediolanum Forum

16 dicembre Brescia, Brixia Forum

18 dicembre Torino, Pala Alpitour



