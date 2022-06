Rock In Riot 2022: le foto della line-up del primo giorno al festival di Martinengo

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo due anni di inattività, torna ROCK IN RIOT, il festival più underground della bergamasca con la sua decima edizione.

Grazie alla collaborazione di Trivel, TrueBelievers, la prima sera di Venerdì 10 Giugno si sono alternati sul palco gli ODESSA band Post HC italiana, i RISE ABOVE DEAD band di spessore sia in Italia che in Europa, dove ha condiviso il palco con band di punta del genere ed i MESSA una delle band di punta del panorama italiano. Il loro tour italiano ed europeo per l’uscita del loro nuovo “Close” è passato anche presso il festival in provincia di Bergamo.

Ricordiamo che questa sera si replicherà con altre band sempre ad ingresso gratuito.

Clicca qui per vedere le foto dei Messa + Rise Above Dead + Odessa (o sfoglia la gallery qui sotto).

MESSA – la scaletta del concerto al Rock In Riot di Martinengo (Bergamo)

If You Want Her to Be Taken

Dark Horse

Suspended

Leah

Pilgrim

She Knows / Tulsi

Rubedo

Hour of the Wolf