PATTI SMITH: le foto e la scaletta del concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Patti Smith in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma

Published

Patti Smith in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma 2025
Patti Smith in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma foto di Mirko Pizzichini per www.rockon.it

Foto di Mirko Pizzichini

Una serata di pura intensità quella vissuta alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove Patti Smith è tornata a incantare il pubblico nell’ambito del Roma Summer Fest.

Accolta da un entusiasmo caloroso, la sacerdotessa del rock ha regalato uno show vibrante, intrecciando musica e poesia in un flusso emozionale che solo lei sa creare. La voce, ancora graffiante e intensa, ha attraversato i decenni con brani che sono ormai pietre miliari della storia della musica, da Gloria a Because the Night, fino a People Have the Power, trasformata come sempre in un inno collettivo da cantare a squarciagola.

Oltre alla musica, Patti Smith ha dialogato con il pubblico romano con la sua consueta sincerità, alternando riflessioni, aneddoti e momenti di pura energia. Una carriera iniziata cinquant’anni fa con il rivoluzionario Horses, che continua a parlare a generazioni diverse con la stessa forza e urgenza.

La tappa romana conferma ancora una volta il legame speciale che lega Patti Smith all’Italia: un amore reciproco che ieri sera è esploso nella Cavea, tra applausi interminabili e un’emozione palpabile.

Clicca qui per vedere le foto dei Patti Smith a Roma o sfoglia la gallery qui sotto

Patti Smith

PATTI SMITH: la scaletta del tour 2025

  1. People Have the Power
  2. Spell (Footnote to Howl) (Allen Ginsberg cover)
  3. Transcendental Blues (Steve Earle cover)
  4. Ghost Dance (Patti Smith Group song)
  5. Masters of War (Bob Dylan cover)
  6. Nine
  7. Dancing Barefoot (Patti Smith Group song)
  8. Beneath the Southern Cross
  9. Because the Night (Patti Smith Group song)
  10. Peaceable Kingdom
  11. Pissing in a River (Patti Smith Group song)
  12. Bullet With Butterfly Wings (The Smashing Pumpkins cover)
  13. Gloria (Them cover)
