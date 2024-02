Paolo Benvegnù all’Hiroshima Mon Amour: un concerto tra “Canzoni Brutte” e riflessioni sull’arte

Foto di Luca Moschini

Un’atmosfera intima e coinvolgente ha pervaso l’Hiroshima Mon Amour di Torino lo scorso 8 febbraio, durante il concerto di Paolo Benvegnù.

Il cantautore, in tour con il suo ultimo album “È inutile parlare d’amore”, ha incantato il pubblico con la sua musica poetica e raffinata, in un viaggio introspettivo attraverso le tappe più significative della sua carriera.

Oltre alla musica, il concerto è stato anche un momento di riflessione.

Benvegnù ha introdotto il brano “Canzoni Brutte”, il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 12 gennaio, come una “celebrazione dei poeti minori”, un inno alla normalità e alla bellezza imperfetta di chi non aspira all’eccellenza. Una canzone che invita a riflettere sul valore autentico dell’arte in un’epoca dominata dall’intrattenimento e dalla superficialità.

La performance di Benvegnù ha dimostrato la sua abilità di artista completo. Non solo un cantautore dal talento indiscusso, ma anche un intrattenitore capace di conquistare il pubblico con la sua ironia e il suo carisma. Un concerto che ha lasciato il segno, un’occasione per immergersi nella musica di un artista unico e speciale.

L’entusiasmo del pubblico presente all’Hiroshima Mon Amour è solo la conferma del successo che sta riscuotendo il tour di “È inutile parlare d’amore”.

La critica, dal canto suo, ha applaudito l’intensità e la poesia del concerto, sottolineando il talento di Benvegnù come cantautore raffinato e sensibile.

Il tour di Paolo Benvegnù continuerà a portare la sua musica in giro per l’Italia nelle prossime settimane. Un’occasione da non perdere per ascoltare un artista capace di emozionare e far riflettere.

Clicca qui per vedere le foto di Paolo Benvegnù in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Paolo Benvegnù: la scaletta del concerto di Torino



Tecnica e simbolica

L’Oceano

Marlene Dietrich

Il nostro amore indifferente

27-12

Our love song

Pescatori di perle

Canzoni brutte

In der nicht sein

L’origine del mondo

Libero

Alla disobbedienza

Encore:

La schiena

Andromeda Maria

Avanzate, ascoltate

Il mare verticale

Io e il mio amore

Cerchi nell’acqua