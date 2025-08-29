NASKA + Inter Nos: le foto e la scaletta del concerto al NXT Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

La musica e i testi di NASKA sono influenzati dal punk rock dei Sum41, Blink182 e Green Day, ma strizzano l’occhio alle influenze del pop contemporaneo. Ogni show è un’esperienza totalizzante con il proprio pubblico che lo segue dagli esordi nei piccoli club fino al concerto evento del 7 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

Una crescita costante che lo ha portato questa estate sul palco di NXT Bergamo ieri 29 agosto, per proporre dal vivo tutti i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Milanconia”

Clicca qui per vedere le foto degli Naska a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto

NASKA: la scaletta del concerto a Bergamo