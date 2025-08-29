Connect with us

NASKA + Inter Nos: le foto e la scaletta del concerto al NXT Bergamo

Naska in concerto al NXT Bergamo 2025 presso Piazzale Alpini

Published

Naska in concerto al NXT Bergamo 2025
Naska in concerto al NXT Bergamo foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

La musica e i testi di NASKA sono influenzati dal punk rock dei Sum41, Blink182 e Green Day, ma strizzano l’occhio alle influenze del pop contemporaneo. Ogni show è un’esperienza totalizzante con il proprio pubblico che lo segue dagli esordi nei piccoli club fino al concerto evento del 7 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

Una crescita costante che lo ha portato questa estate sul palco di NXT Bergamo ieri 29 agosto, per proporre dal vivo tutti i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Milanconia”

Clicca qui per vedere le foto degli Naska a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto

Naska

NASKA: la scaletta del concerto a Bergamo

  1. E mi diverto
  2. Berlino
  3. Scappati di casa
  4. Mai come gli altri
  5. Non ditelo ai miei
  6. La mamma di ****
  7. Polly
  8. a Nessuno
  9. Non Aspettarmi
  10. Quando Sarò Morto
  11. Cattiva
  12. Non me ne frega un cazzo
  13. Pronto Soccorso
  14. Fuori controllo
  15. a Testa in giù
  16. Sex Toys
  17. Milano
  18. O mi uccidi
  19. Piccolo
  20. Horror
  21. Pagliaccio
  22. Non me lo merito
  23. Corona di spine
  24. California
  25. 7 su 7
  26. Punkabbestia
