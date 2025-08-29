NASKA + Inter Nos: le foto e la scaletta del concerto al NXT Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti
La musica e i testi di NASKA sono influenzati dal punk rock dei Sum41, Blink182 e Green Day, ma strizzano l’occhio alle influenze del pop contemporaneo. Ogni show è un’esperienza totalizzante con il proprio pubblico che lo segue dagli esordi nei piccoli club fino al concerto evento del 7 dicembre all’Unipol Forum di Assago.
Una crescita costante che lo ha portato questa estate sul palco di NXT Bergamo ieri 29 agosto, per proporre dal vivo tutti i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Milanconia”
Clicca qui per vedere le foto degli Naska a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto
NASKA: la scaletta del concerto a Bergamo
- E mi diverto
- Berlino
- Scappati di casa
- Mai come gli altri
- Non ditelo ai miei
- La mamma di ****
- Polly
- a Nessuno
- Non Aspettarmi
- Quando Sarò Morto
- Cattiva
- Non me ne frega un cazzo
- Pronto Soccorso
- Fuori controllo
- a Testa in giù
- Sex Toys
- Milano
- O mi uccidi
- Piccolo
- Horror
- Pagliaccio
- Non me lo merito
- Corona di spine
- California
- 7 su 7
- Punkabbestia