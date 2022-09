MIKA: le foto e la scaletta del concerto speciale di fine estate all’Arena di Verona

La calda stagione è terminata e MIKA è pronto a salutarla con una grandiosa festa di fine estate: uno show unico e irripetibile che ha animato ieri sera, a ritmo di grandi sorprese, l’Arena di Verona.

Tra i più importanti cantautori pop di questa generazione, MIKA torna ad abbracciare il pubblico dalla storica venue veronese, in una grande serata di festeggiamenti ed effetti speciali da condividere con i fan che lo amano da sempre.

La connessione tra artista e pubblico, l’energia e l’intensità delle performance hanno fatto come sempre da padroni, con lo show che si è colorato di vibes del tutto nuove e straordinarie.

Un’esplosione di colori e adrenalina che MIKA ha sprigionato davanti ai suoi fan che sono arrivati a Verona da tutta Italia per abbracciare il cantante britannico e ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi, in una location mozzafiato.

MIKA – la scaletta del concerto di Verona

Lollipop *

Origin of Love *

Big Girl (You Are Beautiful) *

Tiny Love

Relax, Take It Easy

Ice Cream

Good Guys *

Yo Yo (prima strofa in acustico)

Underwater

Happy Ending *

Rain

Elle me dit *

Domani (prima strofa in inglese)

Grace Kelly

Stardust *

We Are Golden *

Encore:

Love Today *

* (con Gospel pour 100 voix)