MARLENE KUNTZ: le foto e la scaletta del concerto al Bergamo NXT Station

Foto di Andrea Ripamonti

I Marlene Kuntz ci sono, più tosti di sempre perché i tempi lo richiedono. Attivi e consapevoli, hanno arricchito la loro musica con una visione nuova. Karma Clima è il nuovo progetto, una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi ormai imprescindibili, come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo gli esseri umani verso un punto di non ritorno.

MARLENE KUNTZ – la scaletta del concerto al Bergamo NXT Station

Come Stavamo Ieri

Ineluttabile

A Fior Di Pelle

Io E Me

L’aria Era L’anima

Schiele Lei Me

La Fuga

L’uscita Di Scena

Impressioni Di Settembre

Nuotando Nell’aria

Uno

Mondo Cattivo

La Canzone Che Scrivo Per Te

Il Genio

BIS

Bellezza

Lieve

Sonica