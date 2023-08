KING GIZZARD and The Lizard Wizard: le foto e la scaletta del concerto di Padova

Gli australiani KING GIZZARD rappresentano una delle band più incredibilmente prolifiche del panorama musicale attuale. La loro storia è un vero e proprio successo nel mondo del rock degli ultimi anni: pur essendo attivi solo dal 2010, hanno già prodotto ben 24 album, di cui addirittura cinque soltanto nel corso del 2022. Questo straordinario percorso li ha trasformati da una cult band a una promettente realtà globale nel panorama del rock psichedelico.

La loro musica, che fonde elementi di garage, freak folk, progressive rock, surf, jazz fusion e heavy metal, è guidata dal polistrumentista Stu Mackienze. La formazione comprende anche talentuosi musicisti come Mickey Cavanagh, Cookie Craig, Lukey Harwood, Amby Kenny-Smith e Joey Walker.

Oltre alle lodi della critica rivolte ai loro album, le loro esibizioni dal vivo sono ancora più spettacolari ed energiche. Caratterizzate da un’esplosiva frenesia e da un coinvolgente bagno di sudore, queste performance si posizionano ai vertici della scena musicale. I paragoni con altre band eccellenti sono inevitabili: dai maestri del revival psichedelico Tame Impala, a un ipotetico incrocio tra i leggendari B-52’s e un tocco di yogurt acido, fino all’eclettismo dei Flaming Lips. Concludono il tutto fondendo in modo definitivo la psichedelia con l’estetica lo-fi, creando così un nuovo archetipo di garage-psych-rock tipico dell’era tecnologica.

Senza dimenticare il metal, punto fermo del nuovo album uscito lo scorso giugno, seconda escursione del gruppo nel thrash – dopo Infest The Rats’ Nest del 2019 – anche se, come ci si potrebbe aspettare da un gruppo così implacabilmente creativo, “PetroDragonic Apocalypse…” non è una semplice riproposizione delle glorie cruente di Rats’ Nest, ma piuttosto un passo evolutivo tutto suo.

Clicca qui per vedere le foto dei King Gizzard in concerto a Padova o sfoglia la gallery qui sotto

KING GIZZARD – la scaletta del concerto di Padova

Mars for the Rich

Converge (>)

Witchcraft

Self-Immolate

Satan Speeds Up

Magenta Mountain

Kepler‐22b (live debut)

Doom City

Straws in the Wind

Boogieman Sam (with jam intro) (>)

Magma (>)

Robot Stop (“head on/pill” quotes, “time to party” lyrics) (>)

Gamma Knife (>)

Iron Lung

Digital Black (>)

Han-Tyumi the Confused Cyborg (>)

Soy‐Protein Munt Machine (>)

Vomit Coffin (>)

Murder of the Universe