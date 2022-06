JAMES BLUNT: le foto del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti

JAMES BLUNT ritorna in Italia per un concerto che lo ha portato sul palco vista-lago dell’Anfiteatro del Vittoriale ieri 27 giugno 2022.

Cantautore inglese conosciuto ai più per il più famoso tra i suoi brani, ‘You’re Beautiful’, lo stile di James Blunt spazia dal rock al pop al folk. Polistrumentista in grado di suonare pianoforte, chitarra, mellotron e organetto, nel corso della sua lunga e prolifica carriera ha più volte scalato le classifiche dei singoli, diventando il primo artista inglese in quasi dieci anni a raggiungere la vetta della Single Charts con la sua hit ‘You’re Beautiful’ nel 2006 (l’ultimo a farlo fu Elton John nel 1997 con ‘Candle in the Wind’).

James Hillier Blount, conosciuto come James Blunt, nasce a Tidworth (Wiltshire, Inghilterra) il 22 febbraio 1974. Dopo gli studi superiori, frequenta i corsi di Ingegneria Aerospaziale e Sociologia presso l’Università di Bristol, per poi dedicarsi, a partire dal 1998, alla formazione militare e completare il suo iter alla Royal Military Academy Sandhurst. Il padre di James era colonnello nel British Army Air Corps e tutta la sua famiglia ha una lunga tradizione di servizio nell’esercito. Blunt diventa poi ufficiale presso il Life Guards Regiment, facente parte della Household Cavalry all’interno dell’esercito inglese. Raggiunge il grado di Capitano e serve come ufficiale corazzato di ricognizione nel processo di pace in Kosovo. È stato al comando di 30.000 militari a Priština, primo ufficiale a entrare nella capitale kosovara. Ed è stato proprio durante questa operazione che ha scritto la canzone ‘No Bravery’. Inoltre ha prestato servizio al funerale della Regina Madre, il 9 aprile del 2002.

Il debutto discografico di James Blunt arriva nel 2004, su etichetta Custard Records, con ‘Back to Bedlam’, il fortunato disco che, coi singoli ‘You’re Beautiful’ e ‘High’, raggiunge il primo posto nella classifica degli album più venduti, superando ‘X&Y’ dei già famosi Coldplay. Il disco vende oltre 11 milioni di copie nei primi tre anni, consentendo al cantautore di aggiudicarsi 2 Brit Awards, 2 MTV Video Music Awards, 1 MTV Europe Music Award e ben 5 nomination ai Grammy!

Nel 2007 arriva ‘All the Lost Souls’, il secondo album con il quale si presenta dal vivo anche al pubblico italiano. Nel 2010 pubblica ‘Some Kind of Trouble’, nel 2013 ‘Moon Landing’ e, nel 2017, ‘The Afterlove’.

A ottobre del 2019 arriva ‘Once Upon A Mind’, il sesto disco di studio che, come dichiara l’artista stesso, è il suo lavoro più autobiografico, un ritorno alle origini, un viaggio introspettivo in cui spazia dal cantautorato pop al rock, fino ad accenni di dance ed elettronica. Scritto e registrato a Ibiza, dove l’artista vive da anni con la famiglia, ‘Once Upon A Mind’ è l’ennesima riprova delle qualità artistiche di James Blunt, 11 brani che parlano al cuore con il cuore. Proprio da ‘Once Upon A Mind’ è tratto ‘Monsters’, il singolo di cui James ha da poco pubblicato il commuovente video, da lui stesso ideato e diretto da Vaughan Arnell. Protagonisti della clip sono l’artista e suo padre, a cui la struggente ballata è dedicata (video disponibile qui).

